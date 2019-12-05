Van çöreği tarifi

Mayayı, ılık süt ve şekerle eritip aktif hale getirin.

Daha sonra eritilmiş tereyağı ve sıvı yağı da ekleyip karıştırın.

Tuz ve unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini kapatıp mayalanmaya bırakın.

Diğer yandan bir tencereye sıvı yağ koyup orta ateşte ısınan yağa azar azar un ilave edin.

Çok sulu olmayacak şekilde bir iç hazırlayın.

Unun kokusu çıkıp rengi hafif dönünce ince çekilmiş ceviz ve biraz tuz ekleyin.

Ocağı kapatıp iç harcı soğumaya bırakın.

Mayalanan hamurdan parçalar koparıp içine soğuyan harçtan koyun ve üstünü kapatarak yavaş yavaş bastırıp iç harcın her tarafa eşit dağılmasını sağlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyup üzerine yumurta sarısı, yoğurt ve pekmez karışımı sürerek çatalla delikler açın.

180 derecede ısınmış olan fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.