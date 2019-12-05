MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Van çöreği tarifi
ORTA ZORLUKTA

Van çöreği tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van çöreği tarifi

Çörek bir çoğumuzun sevdiği ve çayın yanında harika giden lezzetlerin başında gelir. Bu çörek adından da anlaşıldığı gibi Van usulünce yapıldı. Yapımı biraz zahmetli olsa çok bereketli olduğundan ve uzun süre bayatlamadığından emeğinizin karşılığını alabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram eritilmiş tereyağı
  • 2,5 su bardağı ılık süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1,5 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • Alabildiği kadar un

İç Harcı için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz
  • Tuz (göz kararı)

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 çay kaşığı pekmez

Hazırlanışı

Mayayı, ılık süt ve şekerle eritip aktif hale getirin.

Daha sonra eritilmiş tereyağı ve sıvı yağı da ekleyip karıştırın.

Tuz ve unu da ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini kapatıp mayalanmaya bırakın.

Diğer yandan bir tencereye sıvı yağ koyup orta ateşte ısınan yağa azar azar un ilave edin.

Çok sulu olmayacak şekilde bir iç hazırlayın.

Unun kokusu çıkıp rengi hafif dönünce ince çekilmiş ceviz ve biraz tuz ekleyin.

Ocağı kapatıp iç harcı soğumaya bırakın.

Mayalanan hamurdan parçalar koparıp içine soğuyan harçtan koyun ve üstünü kapatarak yavaş yavaş bastırıp iç harcın her tarafa eşit dağılmasını sağlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyup üzerine yumurta sarısı, yoğurt ve pekmez karışımı sürerek çatalla delikler açın.

180 derecede ısınmış olan fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Alamy
van yemekleri van çöreği tarifi çörek tarifleri hamur işi tarifleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Ağzı açık ve ağzı yumuk tarifi

Kürt köftesi tarifi

321 poğaça tarifi

Su böreği tarifi