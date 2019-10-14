Ustasından püf noktası: İyi bir biber turşusunun sırrı kereviz yaprağında saklı
Yaz aylarında sofralarımızı renklendiren rengarenk salataların yerin kışın turşular alıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklığı kuvvetlendirerek hastalıklara karşı bir kalkan vazifesi gören turşular, hem lezzet hem de sağlık deposu. Hatay ve Mardin mutfağının lezzetlerini bir araya getirdiği “Yıldızlı Tarifler” kitabı ile tanınan yazar Yıldız Öz Samaha, iyi bir turşu için bilinmesi gereken püf noktalarını ve en sevilen turşulardan biber turşusunun yapılışını anlattı.
Turşu kuracağınız sebze veya meyvelerin taze olması, üzerinde herhangi bir ezilmenin ya da çatlağın bulunmaması oldukça önemlidir. Böylece turşunuz zarar görmüş sebze ve meyvelerin taşıyabileceği zararlı bakterilerden korunur. Turşuyu kurarken cam kavanoz kullanmanız ve kullanacağınız kavanozun kapağının hava almaması da turşunuzun sağlıklı biçimde hazırlanması açısından önemlidir.
İçme suyu kullanırsanız hem turşunuz daha uzun ömürlü olur hem de suyunu daha rahat tüketebilirsiniz. Turşuda kaya tuzu kullanmak ise bir yandan yararlı bakterilerin oluşmasında bir yandan da turşusunu yaptığınız meyve veya sebzenin sertliğinin ayarlanmasında faydalı olacaktır.
Temelini tuzlu su, sirke ve limonun oluşturduğu biber turşusu, bol sarımsakla, acılı ve acısız olarak iki farklı şekilde kurulabilir. Biber dışında salatalık, fasulye, lahana gibi sebzelerden ve muz, çilek, mandalina ve elma gibi meyvelerden de turşu yapılabilir. Turşuda kullanacağınız taze kereviz sapları ve yaprakları ise içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle, turşunun koruyucu yapısını güçlendirir. Üstelik kerevizin baharlı tadı turşunuzun lezzetinin zenginleşmesine yardımcı olur.
Gelelim biber turşusunun yapılışına.
Öncelikle malzemeleri sıralayalım:
3 litrelik cam kavanoz
1,5 kilogram kadar turşuluk biber
3 adet yapraklı kereviz sapı
1,5 litre su
1 çay bardağı üzüm sirkesi
Yarım çay bardağı kaya tuzu
2 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı limon tuzu
3 adet sarımsak
4 adet nohut
Biber turşusunu yapmaya başlarken öncelikle turşu suyunu hazırlayın.
Bir kaba suyu doldurun ve tuzu ilave edin. Tuz eriyene kadar suyu karıştırın.
İçine sırasıyla sirke, şeker ve limon tuzunu da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Sarımsakları soyun ve cam kavanozun altına dizin.
Üzerine nohutları ve kereviz saplarının yarısını ekleyin.
Daha sonra yıkayıp ayıkladığınız yeşil biberlere bıçak yardımıyla çizikler atın ve cam kavanozunuza doldurun.
Biberlerin üzerine ayırdığınız kereviz yapraklarını doğrayın.
Son olarak hazırlamış olduğunuz turşu suyunu ekleyin. Hepsi bu kadar!
Ağzını sıkıca kapattığınız kavanozu ışık almayacak serin bir yerde muhafaza etmeye özen gösterin. Afiyet olsun…