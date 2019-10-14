Ustasından püf noktası: İyi bir biber turşusunun sırrı kereviz yaprağında saklı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriUstasından püf noktası: İyi bir biber turşusunun sırrı kereviz yaprağında saklı
GeriMutfak Tüyoları Ustasından püf noktası: İyi bir biber turşusunun sırrı kereviz yaprağında saklı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 14.10.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Ustasından püf noktası: İyi bir biber turşusunun sırrı kereviz yaprağında saklı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ustasından püf noktası: İyi bir biber turşusunun sırrı kereviz yaprağında saklı

Yaz aylarında sofralarımızı renklendiren rengarenk salataların yerin kışın turşular alıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklığı kuvvetlendirerek hastalıklara karşı bir kalkan vazifesi gören turşular, hem lezzet hem de sağlık deposu. Hatay ve Mardin mutfağının lezzetlerini bir araya getirdiği “Yıldızlı Tarifler” kitabı ile tanınan yazar Yıldız Öz Samaha, iyi bir turşu için bilinmesi gereken püf noktalarını ve en sevilen turşulardan biber turşusunun yapılışını anlattı.

Turşu kuracağınız sebze veya meyvelerin taze olması, üzerinde herhangi bir ezilmenin ya da çatlağın bulunmaması oldukça önemlidir. Böylece turşunuz zarar görmüş sebze ve meyvelerin taşıyabileceği zararlı bakterilerden korunur. Turşuyu kurarken cam kavanoz kullanmanız ve kullanacağınız kavanozun kapağının hava almaması da turşunuzun sağlıklı biçimde hazırlanması açısından önemlidir.
İçme suyu kullanırsanız hem turşunuz daha uzun ömürlü olur hem de suyunu daha rahat tüketebilirsiniz. Turşuda kaya tuzu kullanmak ise bir yandan yararlı bakterilerin oluşmasında bir yandan da turşusunu yaptığınız meyve veya sebzenin sertliğinin ayarlanmasında faydalı olacaktır.

Temelini tuzlu su, sirke ve limonun oluşturduğu biber turşusu, bol sarımsakla, acılı ve acısız olarak iki farklı şekilde kurulabilir. Biber dışında salatalık, fasulye, lahana gibi sebzelerden ve muz, çilek, mandalina ve elma gibi meyvelerden de turşu yapılabilir. Turşuda kullanacağınız taze kereviz sapları ve yaprakları ise içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle, turşunun koruyucu yapısını güçlendirir. Üstelik kerevizin baharlı tadı turşunuzun lezzetinin zenginleşmesine yardımcı olur.
Gelelim biber turşusunun yapılışına.

Öncelikle malzemeleri sıralayalım:


3 litrelik cam kavanoz

1,5 kilogram kadar turşuluk biber

3 adet yapraklı kereviz sapı

1,5 litre su

1 çay bardağı üzüm sirkesi

Yarım çay bardağı kaya tuzu

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı limon tuzu

3 adet sarımsak

4 adet nohut

Biber turşusunu yapmaya başlarken öncelikle turşu suyunu hazırlayın.
Bir kaba suyu doldurun ve tuzu ilave edin. Tuz eriyene kadar suyu karıştırın.
İçine sırasıyla sirke, şeker ve limon tuzunu da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Sarımsakları soyun ve cam kavanozun altına dizin.
Üzerine nohutları ve kereviz saplarının yarısını ekleyin.
Daha sonra yıkayıp ayıkladığınız yeşil biberlere bıçak yardımıyla çizikler atın ve cam kavanozunuza doldurun.
Biberlerin üzerine ayırdığınız kereviz yapraklarını doğrayın.
Son olarak hazırlamış olduğunuz turşu suyunu ekleyin. Hepsi bu kadar!
Ağzını sıkıca kapattığınız kavanozu ışık almayacak serin bir yerde muhafaza etmeye özen gösterin. Afiyet olsun…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Ustasından püf noktası: İyi bir biber turşusunun sırrı kereviz yaprağında saklı
Umaç helvası nasıl yapılır? İşte kolay umaç helvası tarifi ve malzemeleri
Parmak kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım parmak kebabı tarifi…
Pekmezli yufka tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli yufka tatlısı tarifi