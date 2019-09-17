Üsküp böreği tarifi

Börek kadar güzel ne var? Üstelik o kadar şanslıyız ki hem ülkemizin hem de yakın coğrafyamızın mutfağı börek konusunda çok zengin. Örneğin Makedonya’dan sofralarımıza misafir olan Üsküp böreği. Kabak ve peynirle yapılan bu enfes böreğin tarifini aşağıda sizinle paylaşıyoruz. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Üzeri için:
Kabağı soyup rendeleyin.
Beyaz peyniri de rendeleyin.
Maydanozu ince ince doğrayın.
Yumurta, süt ve sıvı yağı geniş bir kasede çırpın.
Üzerine unu ekleyip yeniden karıştırın.
Rendelediğiniz kabak ve peyniri, doğradığınız maydanozu ve karbonatı hamura ilave edin ve homojen bir hale gelene kadar karıştırmayı sürdürün.
Fırın kabını yağlayıp boza kıvamındaki hamurunuzu dökün ve üzerini spatulayla düzeltin.
Yumurtanın sarısını hamurun üzerine fırçayla sürün ve yumurta serpin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Tepsiyi fırına verin ve 30 dakika kadar pişirin.
Böreğiniz hazır. İlk sıcağı çıkınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…