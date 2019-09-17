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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Üsküp böreği tarifi
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Üsküp böreği tarifi

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Üsküp böreği tarifi

Börek kadar güzel ne var? Üstelik o kadar şanslıyız ki hem ülkemizin hem de yakın coğrafyamızın mutfağı börek konusunda çok zengin. Örneğin Makedonya’dan sofralarımıza misafir olan Üsküp böreği. Kabak ve peynirle yapılan bu enfes böreğin tarifini aşağıda sizinle paylaşıyoruz. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • 1 adet kabak
  • 1 su bardağı beyaz peynir
  • 1,5 çay kaşığı karbonat
  • 1 demet maydanoz

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı susam

Hazırlanışı

Kabağı soyup rendeleyin.

Beyaz peyniri de rendeleyin.

Maydanozu ince ince doğrayın.

Yumurta, süt ve sıvı yağı geniş bir kasede çırpın.

Üzerine unu ekleyip yeniden karıştırın.

Rendelediğiniz kabak ve peyniri, doğradığınız maydanozu ve karbonatı hamura ilave edin ve homojen bir hale gelene kadar karıştırmayı sürdürün.

Fırın kabını yağlayıp boza kıvamındaki hamurunuzu dökün ve üzerini spatulayla düzeltin.

Yumurtanın sarısını hamurun üzerine fırçayla sürün ve yumurta serpin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Tepsiyi fırına verin ve 30 dakika kadar pişirin.

Böreğiniz hazır. İlk sıcağı çıkınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Çullama Böreği | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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