Üsküp böreği nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri HaberleriÜsküp böreği nasıl yapılır?
GeriYemek Tarifleri Üsküp böreği nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemek Tarifleri
17.09.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Üsküp böreği nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üsküp böreği nasıl yapılır?

Makedonya'dan sofralarından gelen bir börek önerimiz var: Üsküp böreği. Çay saatlerinizin, kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmez tarifi olmaya aday olan Üsküp böreği her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. Peki, Üsküp böreği nasıl yapılır?

ÜSKÜP BÖREĞİ

3 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
1 adet rendelenmiş kabak
1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir(az yağlı)
1,5 çay kaşığıkarbonat
1 demet doğranmış maydanoz
Üzeri İçin: 1 adet yumurtasarısı
2 yemek kaşığı susam

YAPILIŞI:

Geniş bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü güzelce çırpın.
Üzerine unu da ilave edin ve tekrar karıştırın.
Son olarak kabak, rendelenmiş beyaz peynir, karbonat ve maydanozu ekleyip boza kıvamında bir hamur elde edene kadar karıştırın.
Kabak suyunu bırakınca, unu eklediğiniz zamanki halinden biraz daha yumuşak bir hamur olacaktır.
Kabak yeterince suyunu salmazsa biraz süt ilavesiyle boza kıvamında bir hamur elde edebilirsiniz.
Hazırladığınız hamuru yağlanmış bir fırın kalıbına dökün ve üzerini düzeltin.
Yumurta sarısını hamurun tüm yüzeyine fırça yardımıyla sürün ve susam serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi