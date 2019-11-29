Uskumru dolması nasıl yapılır, uskumru kemiği nasıl çıkarılır? Uskumru dolması tarifi
Uskumru dolması oldukça lezzetli bir o kadar da meşakkatli bir lezzet. Dolmasından buğulamasına çeşit çeşit lezzetler sunan uskumrunun dolması da sofralarınızın vazgeçilmezlerinden olacak. Peki, uskumru dolması nasıl yapılır, uskumru kemiği nasıl çıkarılır?İşte, adım adım uskumru dolması tarifi…
Uskumru dolmasını ilk kez duyan ve denemek isteyenler için “Uskumru nasıl yapılır?” sorusunun tarifini derledik. Sırrı iç harcında olan uskumru dolmasını yaparken bir diğer dikkat edilecek nokta ise uskumrunun kemiğini dikkatli çıkarmak. Bu aşamada deriyi yırtmamak önemli. Peki, uskumru dolması nasıl yapılır, uskumrunun kemiği nasıl çıkarılır? İşte, adım adım uskumru dolması tarifi…
Uskumru dolması malzemeleri
4 adet uskumru
4 adet soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı kuş üzümü
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
Yarım demet maydanoz
Tuz, karabiber
Bulamak için: 2 su bardağı un
4 adet yumurta
Kızartmak için: Sıvı yağ
Uskumru dolması nasıl yapılır?
Uskumru dolmasına ilk olarak iç harcı ile başlayın. Piyazlık doğranmış soğanı zeytinyağında rengi dönene kadar soteleyin. Kuş üzümü, dolmalık fıstık, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip, birkaç dakika daha soteleyin. İç harcı soğuması için kenara alın. Temizlenmiş balığı tezgahın üzerinde kılçığının kolay çıkması için iki elinizle birlikte ovalayın. Ortasındaki kılçığı çekip, çıkarın. Diğer balıkları da aynı şekilde hazırlayın. Soğuyan iç harcı balıkların içine paylaştırın ve harcın dökülmemesi için iple bağlayın. Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayın ve kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.