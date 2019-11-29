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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
29.11.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Uskumru dolması nasıl yapılır, uskumru kemiği nasıl çıkarılır? Uskumru dolması tarifi

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Uskumru dolması nasıl yapılır, uskumru kemiği nasıl çıkarılır? Uskumru dolması tarifi

Uskumru dolması oldukça lezzetli bir o kadar da meşakkatli bir lezzet. Dolmasından buğulamasına çeşit çeşit lezzetler sunan uskumrunun dolması da sofralarınızın vazgeçilmezlerinden olacak. Peki, uskumru dolması nasıl yapılır, uskumru kemiği nasıl çıkarılır?İşte, adım adım uskumru dolması tarifi…

Uskumru dolmasını ilk kez duyan ve denemek isteyenler için “Uskumru nasıl yapılır?” sorusunun tarifini derledik. Sırrı iç harcında olan uskumru dolmasını yaparken bir diğer dikkat edilecek nokta ise uskumrunun kemiğini dikkatli çıkarmak. Bu aşamada deriyi yırtmamak önemli. Peki, uskumru dolması nasıl yapılır, uskumrunun kemiği nasıl çıkarılır? İşte, adım adım uskumru dolması tarifi…

Uskumru dolması malzemeleri

4 adet uskumru
4 adet soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı kuş üzümü
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
Yarım demet maydanoz
Tuz, karabiber
Bulamak için: 2 su bardağı un
4 adet yumurta
Kızartmak için: Sıvı yağ

Uskumru dolması nasıl yapılır?

Uskumru dolmasına ilk olarak iç harcı ile başlayın. Piyazlık doğranmış soğanı zeytinyağında rengi dönene kadar soteleyin. Kuş üzümü, dolmalık fıstık, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip, birkaç dakika daha soteleyin. İç harcı soğuması için kenara alın. Temizlenmiş balığı tezgahın üzerinde kılçığının kolay çıkması için iki elinizle birlikte ovalayın. Ortasındaki kılçığı çekip, çıkarın. Diğer balıkları da aynı şekilde hazırlayın. Soğuyan iç harcı balıkların içine paylaştırın ve harcın dökülmemesi için iple bağlayın. Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayın ve kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sıcak olarak servis yapın.

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