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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
17.11.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

Uşak yemekleri, Avrupa’nın unutulmuş yöresel lezzetler kitabına girdi

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Uşak yemekleri, Avrupa’nın unutulmuş yöresel lezzetler kitabına girdi

Avrupa’nın Paris, Liverpool ve Fano kentlerinin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin yer aldığı kitaba, Uşak da kendi yöresel lezzetleriyle girdi.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği, Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası’nın koordinatörlüğünde, Uşak Belediyesi, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Uşak’taki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen ’Erasmus Plus Eurootfood Projesi’ ile ilin unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri yeniden gün yüzüne çıktı. Proje ortakları Türkiye-Uşak, Fransa-Paris, İngiltere-Liverpool ve İtalya-Fano şehirlerinin yedişer geleneksel yemeğinin resimli tariflerinin yer aldığı İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan ’Eurootfood’ adlı kitap, lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Uşak’a ait ’Topalak’, ’Döndürme’ ’Demir tatlısı’, ’Gümnü’, ’Sini hamursuzu’, yöreye özgü ’Keşkek’ ve ’Alacatene’ adlı yemekler, kitap sayesinde Fransa, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa’da tanıtılacak.

Proje Koordinatörü Gülay Gürel, "Kitabımızda Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya’da bulunan şehirlerin unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri yer alıyor. Kitabımızı, projeye ortak olan İngiltere, İtalya ve Fransa ülkelerine göndereceğiz. Bu sayede, bizim Uşak ilimize ait yöresel yemeklerimizin tanıtımı yapılmış olacak" dedi.

Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir ise, "Fuarlarda ve yarışmalarda özellikle Uşak ilimize ait yöresel yemeklerimizin ve Türk mutfağımızın üzerine çok düşüyoruz. Genç nesillerin yöre yemeklerini bilmemesi, bizleri çok üzüyor. Elimizden geldiği kadar unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizi, gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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