İsmi kulağa ilginç gelen bir tatlıyla karşınızdayız: Amasya mutfağına ait unutma beni tatlısı tarifi. Enfes bir lezzeti olan bu tatlı yapımı oldukça basit olmasıyla da avantajlı. Çay saatinde sevdiklerinize yapıp hem siz hem de tatlınız akıllarda yer eder unutulmaz hale gelebilirsiniz.
Sos tenceresinin içine pekmez ve suyu koyup kaynamaya bırakın.
Şerbet olduktan sonra ekmekleri içine atıp pişirmeye devam edin.
Ekmekler şerbeti çektikten sonra bir maşa yardımıyla tencerenin içinden alın.
Servis tabağına koyduğunuz ekmeklerin üstünü cevizle süsleyebilirsiniz.