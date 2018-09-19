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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
19.09.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Ünlü Türk şef Civan Er yeni mekanını Londra'da açıyor

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Ünlü Türk şef Civan Er yeni mekanını Londra'da açıyor

İstanbul'da son birkaç yılın en popüler restoranlarından Yeni Lokanta'ya kardeş geliyor. Şef Civan Er, kasım ayında Londra'da Yeni'yi açıyor.

Yeni'nin açılış haberini, dünyaca ünlü yeme içme dergisi Eater'dan Adam Coghlan duyurdu. Restoranın Londra sosyal hayatının kalbi Soho'da Beak Caddesi üzerinde bulunacağı belirtildi.

Coghlan, iki katlı bir binada 80 konuk kapasiteli Yeni'nin menüsünün de Yeni Lokanta modeli üzerinden şekilleneceğini ifade etti.

Restoranın, Türkiye'den getirilmiş malzemeleri İngiliz ürünleriyle bir araya getiren bir İstanbul restoranı olacağı belirtiliyor.

Şeflerin Seçimi: Civan Er nerede yiyor
Şeflerin Seçimi: Civan Er nerede yiyor?

 

CİVAN ER YENİ LOKANTA'YI ANLATIYOR

Civan Er | Yeni LokantaYeni Lokanta'nın şefi Civan Er kapılarını İncili Gastronomi Rehberi kameralarına açtı. Enfes lezzetleri, muhteşem sunumu ile Yeni Lokanta'yı Civan Er'in ağzından dinleyelim.
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