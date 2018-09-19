Ünlü Türk şef Civan Er yeni mekanını Londra'da açıyor
İstanbul'da son birkaç yılın en popüler restoranlarından Yeni Lokanta'ya kardeş geliyor. Şef Civan Er, kasım ayında Londra'da Yeni'yi açıyor.
Yeni'nin açılış haberini, dünyaca ünlü yeme içme dergisi Eater'dan Adam Coghlan duyurdu. Restoranın Londra sosyal hayatının kalbi Soho'da Beak Caddesi üzerinde bulunacağı belirtildi.
Coghlan, iki katlı bir binada 80 konuk kapasiteli Yeni'nin menüsünün de Yeni Lokanta modeli üzerinden şekilleneceğini ifade etti.
Restoranın, Türkiye'den getirilmiş malzemeleri İngiliz ürünleriyle bir araya getiren bir İstanbul restoranı olacağı belirtiliyor.
CİVAN ER YENİ LOKANTA'YI ANLATIYOR
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