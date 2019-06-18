Ünlü şeflerden Gaziantep'e ve Türk mutfağına tam not

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriÜnlü şeflerden Gaziantep'e ve Türk mutfağına tam not
GeriYemek Kültürü Ünlü şeflerden Gaziantep'e ve Türk mutfağına tam not
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
AA
18.06.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Ünlü şeflerden Gaziantep'e ve Türk mutfağına tam not

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü şeflerden Gaziantep'e ve Türk mutfağına tam not

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep, uluslararası üne sahip şeflerden tam not aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında, "Gastronominin başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'e gelen şefler, kentte edindikleri deneyimleri AA muhabiriyle paylaştı. 

2 Michelin yıldızlı İtalyan şef Andrea Aprea, yaptığı açıklamada, Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

12
Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları Gaziantepte buluştu
Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları Gaziantep'te buluştu

Özellikle baklavanın yapılış anına tanıklık etmenin kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Aprea, "Gaziantep'le ilgili ilk izlenimim; keşfedilmeyi bekleyen bir alanda olduğumuz. Gaziantep mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Gerçekten burada olmaktan çok keyif aldım" dedi. 

Aprea, imkan buldukça farklı bölgeleri gezmeye çalıştığını belirterek, "Buraya yeni bir kültür keşfetmeye geldik. Her zaman diğer şeflere de farklı ülkelere gelip keşif yapmalarını öneriyorum. Böylelikle kendimizi geliştirmemiz daha kolay. Zaten Gaziantep de bu anlamda oldukça zengin bir coğrafya" diye konuştu. 

Ünlü şeflerden Gaziantepe ve Türk mutfağına tam not

2 Michelin yıldızlı İspanyol şef Albert Raurich de Gaziantep'te çok güzel insanlarla tanışma imkanı bulduğunu ve yemeklerin yanı sıra misafirperverliğin kendisini çok etkilediğini vurguladı. 

Gaziantep gezisini "çok güzel bir deneyim oldu" şeklinde nitelendiren Raurich, "Burada yemekler çok çeşitli ve taze. Benim için güzel bir deneyim oluyor. Baklava yapımını öğrendik, gerçekten ilginç bir deneyim. Türk mutfağı deyince akla kebap geliyor, ama burada bunun tam tersi olduğunu gördük. Bu mutfakta kebaptan daha fazlası var" ifadelerini kullandı. 

HARİKA LEZZETLER VAR

Japon Michelin yıldızlı şef Yoshizumi Nagaya da Gaziantep'te çok fazla yemek çeşidi bulunduğunu ve bunun kendisini şaşırttığını kaydetti. 

Ünlü şeflerden Gaziantepe ve Türk mutfağına tam not

Yemeklerin hazırlanış sürecinde büyük emek olduğunu dile getiren Nagaya, "Gaziantep'te yemekler için verilen emek şaşırtıcı. Kullanılan malzemeler ise oldukça kaliteli. Bunlar da benim için çok inanılmaz. Tüm bunlar beklentilerimizin çok üzerinde" diye konuştu. 

Japon şef Nagaya, dünyanın birçok yerinde görev yapan şeflerin mutlaka Gaziantep mutfağıyla tanışmasının gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: 
"Buradaki ustaların verdiği emekler gerçekten çok şaşırtıcı. Benzerini çok fazla göremezsiniz. Herkesin de bunları görmesi lazım. Ama Türkiye'nin bu bölgeyi tanıtmak için biraz daha çaba göstermesi gerekiyor bana göre. Çünkü burada eşsiz bir miras var, burada kullanılan teknikler başka yerde yok. Yapılacak tanıtımlarla, ustaların verdiği eşsiz emekler tüm dünya tarafından tanınmalı. Bizim gibi bu alanda önde gelen insanların buraya davet edilmesi de çok faydalı olacaktır. Ayrıca bu tanıtım faaliyetinde internetin daha fazla kullanılması gerektiğini düşünüyorum." 

Ünlü şeflerden Gaziantepe ve Türk mutfağına tam not

Brezilyalı uluslararası şef Andre Lima de Luca ise Gaziantep'e ikinci kez geldiğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Genelde aynı bölgeye ikinci kez gitmem ama Gaziantep'e ikinci gelişim. Çünkü ben bu şehre aşığım. Bunun temel nedeni ise kültür, yemekte kullanılan malzemeler. Harika lezzetler var. Burada olmak gerçekten keyif verici. Beni burada en çok etkileyen şey ise, Gaziantep'te yemek yapma şekilleri inanılmaz. Buraya sadece yemek şefleri değil, yemeği seven herkes gelmeli." 

Hem çok doyurucu hem de çok pratik: Bulgur pilavıTam bir lif ve sağlıklı karbonhidrat deposu olan bulgur pilavı çok kısa süre içinde pişirip yiyebileceğiniz tam bir Öğrenci Evi yemeği. Çok da doyurucu bir yemek olan bulgur pilavının tarifi Sevin Turan’ın yapımıyla huzurlarınızda…
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Ünlü şeflerden Gaziantep'e ve Türk mutfağına tam not
Kayısı şimdi de dondurmaya girdi, 3-4 gün olmasına rağmen ilgi büyük
Günler öncesinden sipariş veriyor, dakikalarca sırada bekliyorlar
Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları Gaziantep'te buluştu