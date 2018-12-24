Ünlü şefler Peru'nun gastronomi atağını anlattı: "Bir zamanlar sadece patatesle bilinirdi..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriÜnlü şefler Peru'nun gastronomi atağını anlattı: "Bir zamanlar sadece patatesle bilinirdi..."
GeriLezizz Haberler Ünlü şefler Peru'nun gastronomi atağını anlattı: "Bir zamanlar sadece patatesle bilinirdi..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
DHA
24.12.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Ünlü şefler Peru'nun gastronomi atağını anlattı: "Bir zamanlar sadece patatesle bilinirdi..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü şefler Peru'nun gastronomi atağını anlattı: "Bir zamanlar sadece patatesle bilinirdi..."

Türkiye'nin ünlü şefleri Maksut Aşkar, Aylin Yazıcıoğlu ve Yılmaz Öztürk, Yaşar Üniversitesi’ne konuk oldu. Türkiye gastronomi turizmine katkı sağlayacak öneriler sunan ünlü şefler, yakın bir tarihe kadar yalnızca patates çeşitliliği ile tanınan Peru’nun doğru tanıtım politikalarıyla gastronomi alanındaki hızlı yükselişine dikkat çekti.

Şef Maksut Aşkar ve Yılmaz Öztürk, Yaşar Üniversitesi Gastronomi Topluluğu ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün iş birliğiyle düzenlenen "Turizmin Geleceğini Konuşuyoruz 2" etkinliğine katıldı. Panelde gastronomi turlarında yaşanan talep artışını değerlendiren Maksut Aşkar, "Gastronomi turlarına olan ilginin giderek daha da artacağını düşünüyorum. Üstelik insanlar artık İstanbul gibi büyük kentlerle de yetinmiyor. Hatay'ın, Gaziantep'in UNESCO tarafından gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına girmesi çok güzel bir gelişme. Bu listeye giren şehir sayımız daha da artacaktır. Anadolu topraklarından çıkan çok zengin bir mutfak kültürümüz var. Böyle bir zenginliğe sahip olmak da bulunmaz bir nimet. Ancak maalesef yurt dışındaki pek çok şef Türk mutfağını bilmiyor. Bu kişileri buralara getirmediğimiz sürece de bu zengin kültürün farkına varamayacaklar. Bu tanıtım yalnızca 5-10 şefin özverisiyle gerçekleşemez" dedi.

’TÜRK MUTFAĞININ GELİŞMEYE İHTİYACI YOK’

Türk mutfağının daha fazla insana ulaşılabilir bir hale gelmesi için neler yapılması gerektiğine değinen Şef Aşkar, "Özellikle yurt dışında gastronomi alanında eğitim alan öğrencilerimiz bu zengin mutfak kültürümüzü iyi tanıtmalı ve anlatmalı. Türk mutfağının gelişmeye ihtiyacı yok ancak doğru ifade edilmeye ve tanıtılmaya ihtiyacı var. Daha fazla insana ulaşılabilir bir hale getirmek için belki de bu eşsiz yemeklerimizi evlerden çıkarıp, yeni hallere büründürüp insanlara sunmalıyız. Ayrıca ürün seçimlerinde de iyi, temiz, adil yöntemlerle üretim yapan ve atalık tohumlarla ilerleyen üreticileri destekliyoruz" dedi.

Ünlü şefler Perunun gastronomi atağını anlattı: Bir zamanlar sadece patatesle bilinirdi...


’BİZİM DE İDDİAMIZ BÜYÜK’

Yakın bir tarihe kadar yalnızca patates çeşitliliği ile tanınan Peru'nun doğru tanıtım politikalarıyla gastronomi alanındaki hızlı yükselişine değinen Şef Aylin Yazıcıoğlu ise Türkiye'nin de bu alanda fark yaratabileceğini söyledi. Yazıcıoğlu, şöyle dedi:

"Türkiye çok önemli bir mutfak mirasının üzerinde oturuyor. Ama bir turist İstanbul'a geldiğinde bir vejetaryen menü bulamadım dediği zaman bu beni çok üzüyor. Çünkü bizim mutfağımızda yalnızca zeytinyağlı denilen bir bölüm var. Otlarımız, dört mevsim sebze bolluğumuz var. Türk gençlerinin kendi mutfağının değerini bilmesi lazım. 100 yıllık reçeteleri, tarifleri değiştirmek kimsenin haddine değil ancak bunları daha rafine hale getirmek için çalışmak lazım. Bugün Perunun, patates mutfağı algısından kendisini nasıl çıkardığına iyi bakmak gerekiyor. Doğru PR çalışmaları ve devlet politikalarıyla kendisinden çok daha lezzetli ülke mutfaklarını geride bıraktı. Bizim de mutfakta iddiamız büyük. Biz de bu başarıyı elde edebiliriz."

’TURİZM ALGISI DEĞİŞİYOR’

Son yıllarda turizm algısının dünyada nasıl değiştiğine değinen Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, "Artık sadece hoş vakit geçirmek, eğlenmek için değil; lezzetli yemeği tatmak, nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanılarak yapıldığını yerinde görmek, o coğrafyayı da tanımak için gelen bir turist profili de var. Yaşadığımız toprakların tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasından dolayı çok şanslıyız. Çünkü bu sayede köklü ve zengin bir gastronomi kültürü oluşturabildik ancak bu kültürel mirasın şimdiye kadar gerektiği ilgiyi görmediğini, son yıllarda bu konuda araştırmalar yapılmaya başlandığını görüyoruz. İşte bu nedenle Türk Mutfağı, yeni mezun şefler ve şef adayları tarafından keşfedilmeye açık bir alan olarak karşımıza çıkmakta" dedi.

Usta şeflerle çalışmadan öğrenemeyeceğiniz 4 ipucuUsta şeflerin mutfakta sıkça kullandığı, işinizi kolaylaştıracak ipuçları videomuzda...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Ünlü şefler Peru'nun gastronomi atağını anlattı: "Bir zamanlar sadece patatesle bilinirdi..."

Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri öğrenip gün yüzüne çıkarıyorlar

Yılbaşı hindisine talep her geçen gün artıyor

Organik Ağrı turşusu raflardaki yerini aldı