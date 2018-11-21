Ünlü şefler Adana ve Mersin lezzetlerini sevdi
İstanbul'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın konuk şehirleri Adana ve Mersin'in lezzetleri, dünyanın dört bir yanından kente gelen, küresel ölçekte tanınmış şefler tarafından beğenildi.
Dördüncü Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı, gastronomi dünyasının yıldız şeflerinin katılımıyla 17 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi. Adana ve Mersin Valilikleri tarafından, Çukurova Kalkınma Ajansı, Çukurova Otelciler Birliği, Mersin Kent Konseyi gibi çok sayıda kurumun katkılarıyla konferansta kurulan Adana ve Mersin stantları büyük ilgi gördü.
70 çeşitten oluşan Lezzet Sahnesi, katılımcılar tarafından çok beğenildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'nin bazı kentlerinden etkinliğe katılan gurme, gazeteci, kanaat önderi, şefler, Adana kebabı, Tarsus humusu, şırdan, tantuni, halka tatlı, karakuş tatlısı ve kerebiç gibi yüzlerce çeşit yöresel yemeği tatma imkanı buldu.
Konferansta konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kınalı Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla Adana mutfağıyla ilgili lezzetler için destek verdiklerini vurgulayarak, "Adana'nın böylesi uluslararası bir etkinlikte lezzetleriyle de tanıtılmasının çok önemli olduğunu bir kez daha gördük, biz bu konularda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.
Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ise Çukurova bölgesinde özellikle Adana ve Mersin kentlerinin, lezzetleriyle gastronomi turizminde ön plana çıktığını belirterek, "Uluslararası düzeyde yapılan Gastromasa Konferansı'nda Adana ve Mersin illeri olarak konuk şehir olmayı, lezzetlerimizi yerli ve yabancı gastronomi uzmanlarına tattırmayı son derece önemsiyoruz. Bu nedenle Çukurova Kalkınma Ajansı olarak bölgemizin gastronomi değerlerine sahip çıkmaya, geliştirmeye ve günümüz ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
YARATICILIK TEMASI ÖN PLANA ÇIKTI
Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu da yaptığı konuşmada, Adana ve Mersin lezzetlerinin beğenildiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:
"İnovatif fikirleriyle dünya gastronomisinde fark yaratan başarılı şeflerin etkileyici tekniklerinin de gösterildiği Gastromasa Konferansında, Yaratıcılık temasını ön plana çıkaran konuşmalar ve sunumlar yapan Michelin yıldızlı ile yabancı şefler, otel içerisinde kendileri için özel olarak ayrılmış salonda Adana ve Mersin lezzetlerini de tattı. Kendileri için hazırladığımız büfedeki yöresel lezzetlerimizden özellikle şırdan, Adana kebabı, dolmalar, tantuni ve Tarsus humusuna özel ilgi gösterdiler."
YÖRESEL LEZZETLERİ SEVENLERE ÖZEL MISIR EKMEĞİ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle