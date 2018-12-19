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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.12.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Ünlü şef öğrencileri bulgogi ile tanıştırdı, mutfakta Kore rüzgarı esti...

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Ünlü şef öğrencileri bulgogi ile tanıştırdı, mutfakta Kore rüzgarı esti...

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen milli şef Esat Özata, mesleki bilgilerini öğrencilere aktarırken mutfakta da Güney Kore rüzgarı estirdi. Özata’nın yaptığı Güney Kore’nin en ünlü yemeklerinden 'bulgogi', öğrenciler ve akademisyenler tarafından çok beğenildi.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, öğrencileri ünlü şeflerle buluşturmaya devam ediyor. Aynı zamanda bir akademisyen olan Türkiye’nin ismini uluslararasında duyurmuş şef Esat Özata, mesleki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Ünlü şef Esat Özata konuk olduğu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğrencilere çeşitli sosların yapımı hakkında bilgiler verirken, öğrencilere risotto yapımı ile birlikte Güney Kore’nin en ünlü yemeklerinden bulgogi yemeğinin yapımını gösterdi. Esat Özata en son olarak da erişteli, tavuklu, sebzeli çorba yaparak öğrencilere bilgilerini aktardı. Özata öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağındayız. Mutfağımız hazır. Öğrencilerin de istekleri, öğrencilerin gayretleri oldukça başarılı. Zaten Türkiye’deki mezunlara baktığımız vakit Balıkesir Üniversitesi’nin yeri çok çok ayrı. Bugün çok keyifli hem sosların yanı sıra dünya mutfaklarından örnekler vereceğiz” diye konuştu. 

Ünlü şef öğrencileri bulgogi ile tanıştırdı, mutfakta Kore rüzgarı esti...



"TÜRK MUTFAĞI İÇİN YAPACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"

Esat Özata etkinlik sonunda ise yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Yine Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileriyle harika bir gün geçirdik. Burada temel soslardan bahsettik. Kahverengi fontlardan, kahverengi et sularından, beşamel sos ve türevlerinden, mayonez ve türevlerinden bahsettik. Çok güzel bir çorba yaptık. Arkasından da biraz uzaklara gittik, Güney Kore’nin en önemli yemeklerinden bir tanesi bulgoginin yapımını gösterdik öğrencilere. Öğrencilerin ilgi, alakası, soruları çok hoşuma gitti. Çok keyifli bir gün geçirdim. Tabi ki mutfaklar çok evrensel konular, yani gelişen, her şeyde olduğu gibi mutfaklarda çok gelişen temalar var diyebilirim. Türk mutfağı da bunlar için çok önemli bir noktada. Türk mutfağı için daha yapacak çok şeyimiz var. Biz akademisyenler olarak, şefler olarak, yetişen öğrenciler olarak Türk mutfağını böyle Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileriyle çok daha iyi yerlere getireceğimize adım kadar eminim. O yüzden her şey Türk mutfağı için diyorum.”

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"SEKTÖREL BİLGİLERİ ALDIK"

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Gülsultan Çakır ise düzenlenen etkinliğin kendileri için çok bilgilendirici olduğunu söyleyerek, “Bugünkü workshop’umuzda Esat Özata bizimle beraberdi. Kendisi sektörün mutfağının önemli şeflerinden biri ve kendisi ayrıca Beykent Üniversitesi’nde hocalık yapıyor. Kendisi engin bilgilerini, tecrübelerini bizlerle paylaştı. Çok eğitici oluyor her zaman geldiği gibi. Önemli olan okuldaki teorik bilgilerin yanında sektör bilgileri, sektör terimleri, sektörde kullanılan araçlar ve gereçler hakkında bilgi vermesi hepimize özellikle çok fazla bilgi akışı sağlıyor. Bu yüzden kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok eğitici, öğretici oldu” diye konuştu. 

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Berrin Zeynep Uçan ise etkinlikle ilgili olarak, “Bize beş temel sosun yapımının inceliklerinden bahsetti. Sosların yapımındaki yöntem farklılıklarını daha farklı yöntemlerden olduğunu bahsetti ve bu çok ciddi anlamda benim için büyük bir kazanım oldu. Çünkü çok daha farklı yapıldığını biliyorduk. Bunun dışında mutfağın sınırlarının olmadığını bize göstermiş oldu” dedi.

"SEKTÖRÜN EN İYİLERİNİ ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ"

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Düriye Bozok da bu tür etkinlikleri imkanlar doğrultusunda her zaman düzenlemeye gayret göstereceklerini belirterek, “2014 yılından itibaren biz bu bölümde öğrenci yetiştirmeye gayret ediyoruz ve mümkün olduğunca da sektörde bu konuda gerçekten çok iyi isimler olduğunu bildiğimiz şeflerimizle, güzel başarılarına şahit olduğumuz şeflerimizle onları buluşturmaya gayret ediyoruz. Amacımız tabi ki öğrencilerimize mümkün olduğumuz imkanlarımız ölçüsünde hem teorik hem de uygulamalı eğitimi birlikte verebilmek. Burada oldukları için ben çok mutluyum, öğrencilerimiz çok ilgililer, çok açlar her şeyi öğrenmek istiyorlar. Bu konuda da biz elimizden geldiğince onlara destek vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sos 101Sos nasıl yapılır? Meyane nedir? Sos yaparken nelere dikkat edilmelidir? Hangi sos için hangi malzemeler gereklidir? Bu soruların cevapları bütün detaylarıyla videoda...
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