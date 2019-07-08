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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.07.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Ünlü şef Hazer Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değil

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Ünlü şef Hazer Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değil

Bursa’nın Karacabey ilçesini ziyaret eden dünyaca ünlü şef Hazar Amani, turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, ’gastronomi’nin de çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’deki lezzet duraklarını ziyarete çıkan ünlü şef Hazer Amani’nin Karacabey’deki durağı soğan pazarı yanında bulunan Tavacı Refik oldu. TV ekranlarında yemek yarışmasında jüri üyeliği de yapan dünyaca ünlü şef Hazer Amani, Karacabey mutfağını beğendiğini söyledi. Tavacı Refik isimli restoranın sahibi Refik Berber’in misafiri olan Hazar Ameni, yemeklerin tadına baktı.

Gastronomi turizminin önemine vurgu yapan Şef Amani, "Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla üçüncüsü düzenlenen turizm şurasında; 'Turizmin sadece deniz, kumdan ibaret olmadığı, turizmin aynı zamanda bir gastronomi turizmi olduğu, dini turizm olduğu, tarihsel bir turizm olduğu ve bunların hepsinin aslında değerlendirilmesi gerektiği' söylendi. Bu sene güneyde de birkaç turizmciyle görüştüm. Bu sene gerçekten turistlerin akın ettiği eski günlerdeki gibi popüler bir ülke haline geldik. Yapmaya çalıştığım herkesin yolunun üstünde olmayan kıyıda köşede kalmış lezzet noktalarını halkımızla buluşturmak. Arkamızdan da onlar gelsin. Onlar da bizim tattıklarımızı tatsın. Bugüne kadar boş yere gitmedik. Hep önerilerle bir yerlere gittik. Hepsi de birbirinden lezzetliydi. Ama burada yediğim saç tava bugüne kadar yediğim en lezzetli, en güzel tavaydı" dedi.

Şef Hazar Amani’nin Karacabey’e gelerek işletmesini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren işletme sahibi Refik Berber, mutfağında pişirdiği lezzetli ürünler hakkında bilgiler verdi.

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