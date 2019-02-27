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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
27.02.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Un kurabiyesi nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

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Un kurabiyesi nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Büyük bir hevesle yaptığınız un kurabiyelerini pişirdikten sonra, ağızda dağılan, yumuşacık bir kurabiye yapma düşüncenizin sonu hep hüsranla mı bitiyor? Eğer öyleyse üzülmeyin, buradaki enfes un kurabiyesi tarifimiz ve püf noktalarımızı kullanarak siz de pastanelerdeki o lezzetli un kurabiyelerini dilediğiniz zaman yapabileceksiniz. Un kurabiyesi yapmanın püf noktaları nelerdir? Pastane un kurabiyesi nasıl yapılır? Un kurabiyesi yapmanın sırları nelerdir? Bu soruların bütün cevapları hemen aşağıda…

Pastanelerdeki un kurabiyelerinin tadını unutturacak, ağıza dağılan un kurabiyesini yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

350 gram un
250 gram tereyağı
6 yemek kaşığı nişasta
7 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya

Un kurabiyesi tarifi
Un kurabiyesi tarifi

Tereyağını, vanilyayı ve pudra şekerini bir kapta karıştırmakla başlayın. Ağızda dağılan kurabiyeler yapmak için kullanacağınız bütün toz malzemeleri eleyerek kullanın.

Kaptaki malzemeleri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Nişasta ve elenmiş unu ilave edin.

Özelikle un ne kadar ince olursa kurabiyeniz o kadar lezzetli olacaktır.

Hamur yumuşak bir kıvamda olacak. Unu eklerken çok dikkat edin. Tamamını kullanmayabilirsiniz.

Hamurun kıvamını toparlayıp tek seferde yoğurun. Hamuru fazla yoğurmayın. Buzdolabında en az 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Buzdolabından çıkardığınız hamurun ufalandığını göreceksiniz. Ufalanan hamuru 4 parçaya bölün. Avucunuzun içinde hamurları toparlayın. Dilediğiniz boyutlarda yuvarlayarak fırın tepsisine yerleştirin. Dilerseniz daha farklı bir şekilde verebilirsiniz. Bunun için, hamuru masanın üzerinde kalın bir silindir olacak şekilde yuvarlayın. Bir çatal kullanarak hamuru başından sonuna kadar çizin. Hamuru belirli aralıklarda kesin ve bu parçaları pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin içine dizin. İki biçimde de enfes kurabiyeleriniz olacak.

Önceden 150 derecede ısıttığınız fırında 20 dakika, kurabiyelerin üstleri kremsi bir renk alana kadar pişirin. Leziz un kurabiyeleriniz hazır.

Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edin. Pudra şekerini serperken kurabiyelerin tamamen soğuduğuna emin olun, eğer kurabiyeler sıcakken serperseniz kurabiye pudra şekerini emer ve lezzeti değişebilir.

Hamur işi 101Hamur işi yaparken nelere dikkat edilmeli? Hamurun topaklanması nasıl önlenir? Hamur açarken malzemelerin sıcaklığı nasıl olmalı? Hamur nasıl kolay açılır? Bu soruların cevapları bütün detayları ile burada...
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