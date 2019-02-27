Un kurabiyesi nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Büyük bir hevesle yaptığınız un kurabiyelerini pişirdikten sonra, ağızda dağılan, yumuşacık bir kurabiye yapma düşüncenizin sonu hep hüsranla mı bitiyor? Eğer öyleyse üzülmeyin, buradaki enfes un kurabiyesi tarifimiz ve püf noktalarımızı kullanarak siz de pastanelerdeki o lezzetli un kurabiyelerini dilediğiniz zaman yapabileceksiniz. Un kurabiyesi yapmanın püf noktaları nelerdir? Pastane un kurabiyesi nasıl yapılır? Un kurabiyesi yapmanın sırları nelerdir? Bu soruların bütün cevapları hemen aşağıda…
Pastanelerdeki un kurabiyelerinin tadını unutturacak, ağıza dağılan un kurabiyesini yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:
350 gram un
250 gram tereyağı
6 yemek kaşığı nişasta
7 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya
Tereyağını, vanilyayı ve pudra şekerini bir kapta karıştırmakla başlayın. Ağızda dağılan kurabiyeler yapmak için kullanacağınız bütün toz malzemeleri eleyerek kullanın.
Kaptaki malzemeleri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Nişasta ve elenmiş unu ilave edin.
Özelikle un ne kadar ince olursa kurabiyeniz o kadar lezzetli olacaktır.
Hamur yumuşak bir kıvamda olacak. Unu eklerken çok dikkat edin. Tamamını kullanmayabilirsiniz.
Hamurun kıvamını toparlayıp tek seferde yoğurun. Hamuru fazla yoğurmayın. Buzdolabında en az 30 dakika dinlenmeye bırakın.
Buzdolabından çıkardığınız hamurun ufalandığını göreceksiniz. Ufalanan hamuru 4 parçaya bölün. Avucunuzun içinde hamurları toparlayın. Dilediğiniz boyutlarda yuvarlayarak fırın tepsisine yerleştirin. Dilerseniz daha farklı bir şekilde verebilirsiniz. Bunun için, hamuru masanın üzerinde kalın bir silindir olacak şekilde yuvarlayın. Bir çatal kullanarak hamuru başından sonuna kadar çizin. Hamuru belirli aralıklarda kesin ve bu parçaları pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin içine dizin. İki biçimde de enfes kurabiyeleriniz olacak.
Önceden 150 derecede ısıttığınız fırında 20 dakika, kurabiyelerin üstleri kremsi bir renk alana kadar pişirin. Leziz un kurabiyeleriniz hazır.
Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edin. Pudra şekerini serperken kurabiyelerin tamamen soğuduğuna emin olun, eğer kurabiyeler sıcakken serperseniz kurabiye pudra şekerini emer ve lezzeti değişebilir.
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