Umaç helvası nasıl yapılır? İşte kolay umaç helvası tarifi ve malzemeleri
Kars mutfağına ait olan umaç helvası, genellikle bölgede kış aylarında yapılıyor. Lezzeti ile damakta enfes tat bırakan umaç helvası, süt, yoğurt, tereyağı gibi basit malzemeler ile hazırlanıyor. Sizler de eve gelen misafirleriniz ya da tatlı krizleriniz için bu lezzeti hazırlayabilirsiniz. Peki, umaç helvası nasıl yapılır? İşte, kolay umaç helvası tarifi ve malzemeleri.
Türk mutfağında yer bulan helva, irmik, un gibi farklı çeşitlerle sofralarımıza geliyor. Diğer helva türleri kadar yaygın olmayan ancak Kars mutfağının en bilindik tatlılarından olan umaç helvası, evde kendi yapımızla hazırladığınızda, restoranlarda yediğiniz tatlılardan şüphesiz ki daha lezzetli olacaktır. Peki, umaç helvası malzemeleri neler? İşte, umaç helvası yapımı ve yapım aşaması.
MALZEMELERİ
3 su bardağı un
1 su bardağı soğuk süt
300 gram tereyağı
Şerbeti İçin
2,5 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su
HAZIRLANIŞI
Şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Yaklaşık 8 dakika kadar kaynadıktan sonra şerbeti ocaktan alın. Derin bir kaba aldığımız unun üzerine biraz süt dökün ve yoğurun. Kalan sütü de azar azar ilave ederek yoğurma işlemine devam edin.
Sütün tamamı bittiğinde un ıslak kum haline gelmeli. Un ıslak kum haline gelince, büyük topakları ayırmak için unu eleyin. Bir başka tencerede tereyağını iyice eritin. Hazırlamış olduğunuz unu tereyağına ekleyelin. Daha sonra bu karışımı kavurun.
Kavurma işlemine unun rengi kahverengi oluncaya kadar devam edin. Daha önce ayırdığınız iri topakları da bir başka tavada kavun ve diğer unun içine ilave edin. Kavurma işlemi sona erince şerbeti azar azar ilave edin. Şerbeti eklerken bir yandan da unu sürekli karıştırın. Un şerbetin tamamını emdiğinde umaç helvası hazır olacaktır. Afiyet olsun.