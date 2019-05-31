Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne sayılı günler kaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriUluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne sayılı günler kaldı
GeriYemek Kültürü Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne sayılı günler kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
AA
31.05.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne sayılı günler kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne sayılı günler kaldı

Antalya, Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'nin ikincisine ev sahipliğine yapmaya hazırlanıyor.

Festival organizasyon şirketinin açıklamasına göre, Konyaaltı'ndaki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda 6 Haziran'da başlayacak etkinlikte, dünya mutfaklarından çeşitli lezzetler yer alacak.

Dört gün sürecek festivalde, 15 ülkeden 100'den fazla lezzet, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında ünlü şeflerle söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Şeflerin yönetiminde yemek yeme yarışmaları, konserler ve çocuklara yönelik aktiviteler organize edilecek.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen, yine 15 ülkeden 100'den fazla lezzetin Antalyalılar ve turistlerle buluşturulduğu festivali, 3 günde 61 bin 221 kişi ziyaret etmişti. Festivalin ikincisinin de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Yanında pilavla çok iyi gider: Tavuk soteBirkaç dakika içinde kolay ve leziz bir tavuk yemeği yapmaya ne dersiniz? Domatesiyle, biberiyle hem çok doyurucu hem de çok besleyici olan enfes tavuk sote tarifi Sevin Turan’ın yapımıyla huzurlarınızda… Daha fazlası için, http://www.hurriyet.com.tr/lezizz adresini ziyaret etmeyi unutmayın.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'ne sayılı günler kaldı
İftar ve sahur sofralarını tatlandıran lezzet gravyer
Bayram yolculuğu başlıyor... Bu lezzetlerle mola verdiğinize değecek
Kapısının önünden kuyruk hiç eksik olmuyor... Bayramdan önce mutlaka uğrayın