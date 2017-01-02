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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.01.2017 - 13:51, Son Güncelleme:

Ülkelere göre kahvaltı rehberi

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Ülkelere göre kahvaltı rehberi

Her ülke kendine göre bir kahvaltı kültürüne sahip. Kimi ülkede sabah kruvasan yenirken kimisinde de deniz ürünleri ile güne başlanıyor. İşte ülke ülke kahvaltı rehberi...

Kahvaltı ülkece vazgeçemediğimiz öğünlerin en başında geliyor. Özellikle pazar günleri yapılan uzun kahvaltı ve brunch'lar ile sofraların zenginliği Türklerin kahvaltıya ne kadar düşkün olduğunun bir kanıtı niteliğinde. Kahvaltı en sağlıklı öğünlerden biri ve güne kahvaltı yaparak başlamak da kişiyi zinde ve formda tutuyor. Kahvaltı öğünü ülkelere göre değişiklik gösteriyor, her ülkenin kendine göre bir kahvaltı geleneği mevcut.

İşte ülkelere göre değişen kahvaltı gelenekleri:

1. İtalya

Dünyaca ünlü bir mutfağa sahip olan İtalyanlar söz konusu kahvaltı olunca kahve kültürlerinin de yardımıyla güne büyük bardak bir cappuccino ve kruvasan çeşitleri ile başlıyorlar. Zengin bir kahvaltı alışkanlığı olmayan İtalyanlar, tatlı ve tuzlu bisküvi çeşitleri ile marmelatları da kahvaltıda tüketebiliyorlar.

2. ABD

ABD'liler pratik kahvaltılardan hoşlanıyor. ABD'de sabah yenilen kahvaltı tipi yiyecekler arasında mısır gevreği, pancake, marmelat, donut ve waffle gibi genellikle tatlı çeşitler yer alıyor. İçecek olarak ise portakal suyu, süt ve kahve ilk sıralarda yer alıyor.

Ülkelere göre kahvaltı rehberi

3. Fransa

Fransızlar da kahvaltı kültüründe İtalyanlara benzer bir profil çiziyor. Mis gibi tereyağlı kruvasan çeşitlerini reçel ve marmelat çeşitleriyle tatlandırarak ve yanına kahve içerek güne başlıyorlar.

4. Rusya

Ruslar kahvaltı olarak yumurta ve deniz ürünü gibi besinleri tercih ediyor. Deniz ürünlü karışımların yanı sıra yumurtalı ekmek ve sütlü çay içmek gibi kahvaltı alışkanlıklarını Rusya'da gözlemleyebilirsiniz.

5. Almanya

Şarküteri çeşitlerine düşkünlükleri ile bilinen Almanlar kahvaltıda da bolca sosis ve salam tüketirler. Bunun yanında reçelli ekmekler ve tatlılar da Almanların kahvaltılık menüleri arasında yer alır. Çırpılmış yumurta, yoğurt ve meyve çeşitleri de Alman kahvaltılarında bulunan yiyecekler arasında.

Ülkelere göre kahvaltı rehberi

6. Yunanistan

Yunanistan zengin öğle ve akşam yemeği menülerinin aksine kahvaltılarını vasat geçiren bir ülke. Kahvaltıda genellikle peynirli börek ve kurabiye gibi çeşitleri tercih eden Yunanlılar içecek olarak ise kahve ve frappe gibi içecekleri tercih ediyor.

7. İngiltere

Kahvaltı yapmayı seven İngilizler reçel çeşitleri, yumurta, kızarmış ekmek, sosis ve fasulye gibi besinleri sabahları severek tüketiyor. İngilizler içecek olarak ise kahvaltıda sütlü çayı tercih ediyor.

8. Japonya

Sushileri ile meşhur olan Japonya'da kahvaltılarda da balık ve pilav gibi milli yiyecekler görmeniz mümkün. Sabahları soya çorbası, balık çeşitleri ve pilav Japonların sık tükettiği bir menü olarak göze çarpıyor.

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