Ülkelere göre kahvaltı rehberi
Her ülke kendine göre bir kahvaltı kültürüne sahip. Kimi ülkede sabah kruvasan yenirken kimisinde de deniz ürünleri ile güne başlanıyor. İşte ülke ülke kahvaltı rehberi...
Kahvaltı ülkece vazgeçemediğimiz öğünlerin en başında geliyor. Özellikle pazar günleri yapılan uzun kahvaltı ve brunch'lar ile sofraların zenginliği Türklerin kahvaltıya ne kadar düşkün olduğunun bir kanıtı niteliğinde. Kahvaltı en sağlıklı öğünlerden biri ve güne kahvaltı yaparak başlamak da kişiyi zinde ve formda tutuyor. Kahvaltı öğünü ülkelere göre değişiklik gösteriyor, her ülkenin kendine göre bir kahvaltı geleneği mevcut.
İşte ülkelere göre değişen kahvaltı gelenekleri:
1. İtalya
Dünyaca ünlü bir mutfağa sahip olan İtalyanlar söz konusu kahvaltı olunca kahve kültürlerinin de yardımıyla güne büyük bardak bir cappuccino ve kruvasan çeşitleri ile başlıyorlar. Zengin bir kahvaltı alışkanlığı olmayan İtalyanlar, tatlı ve tuzlu bisküvi çeşitleri ile marmelatları da kahvaltıda tüketebiliyorlar.
2. ABD
ABD'liler pratik kahvaltılardan hoşlanıyor. ABD'de sabah yenilen kahvaltı tipi yiyecekler arasında mısır gevreği, pancake, marmelat, donut ve waffle gibi genellikle tatlı çeşitler yer alıyor. İçecek olarak ise portakal suyu, süt ve kahve ilk sıralarda yer alıyor.
3. Fransa
Fransızlar da kahvaltı kültüründe İtalyanlara benzer bir profil çiziyor. Mis gibi tereyağlı kruvasan çeşitlerini reçel ve marmelat çeşitleriyle tatlandırarak ve yanına kahve içerek güne başlıyorlar.
4. Rusya
Ruslar kahvaltı olarak yumurta ve deniz ürünü gibi besinleri tercih ediyor. Deniz ürünlü karışımların yanı sıra yumurtalı ekmek ve sütlü çay içmek gibi kahvaltı alışkanlıklarını Rusya'da gözlemleyebilirsiniz.
5. Almanya
Şarküteri çeşitlerine düşkünlükleri ile bilinen Almanlar kahvaltıda da bolca sosis ve salam tüketirler. Bunun yanında reçelli ekmekler ve tatlılar da Almanların kahvaltılık menüleri arasında yer alır. Çırpılmış yumurta, yoğurt ve meyve çeşitleri de Alman kahvaltılarında bulunan yiyecekler arasında.
6. Yunanistan
Yunanistan zengin öğle ve akşam yemeği menülerinin aksine kahvaltılarını vasat geçiren bir ülke. Kahvaltıda genellikle peynirli börek ve kurabiye gibi çeşitleri tercih eden Yunanlılar içecek olarak ise kahve ve frappe gibi içecekleri tercih ediyor.
7. İngiltere
Kahvaltı yapmayı seven İngilizler reçel çeşitleri, yumurta, kızarmış ekmek, sosis ve fasulye gibi besinleri sabahları severek tüketiyor. İngilizler içecek olarak ise kahvaltıda sütlü çayı tercih ediyor.
8. Japonya
Sushileri ile meşhur olan Japonya'da kahvaltılarda da balık ve pilav gibi milli yiyecekler görmeniz mümkün. Sabahları soya çorbası, balık çeşitleri ve pilav Japonların sık tükettiği bir menü olarak göze çarpıyor.
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