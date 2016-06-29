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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.06.2016 - 12:19, Son Güncelleme:

Ucuz ve lezzetli: İstanbul'un esnaf lokantaları

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Ucuz ve lezzetli: İstanbul'un esnaf lokantaları

Fiyatlarının uygunluğu bir yana yemeklerinin lezzetiyle ön plana çıkan esnaf lokantaları özellikle İstanbul'un mekan kültürü içerisinde önemli bir yere sahip. İşte en çok dikkat çeken esnaf lokantaları...

Geleneksel Türk yemeklerine menüsünde yer veren, bütçe dostu, hem damağa hem göze hitap eden esnaf lokantaları İstanbul'un göz bebekleridir. Şehrin her iki yakasında da, usta ellerden, uygun fiyatlarla kendinize ziyafet vermeniz mümkün.

 

Ucuz ve lezzetli: İstanbulun esnaf lokantaları

1. BOLU ET LOKANTASI

İlk sıraya Beşiktaş'taki Bolu Et Lokantası'nı koyabiliriz. Her gün açık olan mekan sabah saat 6'dan akşam 21.30'a kadar hizmet veriyor. Türk mutfağının sulu yemeklerini sunuma özen göstererek, usulüne uygun bir şekilde müşterilere servis ediyorlar. Favori yemekleri ise kavurma ve pilav, tatlının da sütlü nuriye olduğu söylenebilir.

2. NATO LOKANTASI

Karaköy'de sevimli bir mekana sahip, ortamı insanı çeken, yemekleri oldukça lezzetli Nato Lokantası'da en iyi esnaf lokantalarındandır. Ana yemeklerden yoğurtlu kebap ve döner, tatlılardan ise helvası tavsiye edilen lezzetlerden. Mekanın hafta içi ve 11.30-15.00 saatleri arasında hizmet verdiği göz önünde bulundurulmalı.

 

Ucuz ve lezzetli: İstanbulun esnaf lokantaları

3. KARDEŞLER LOKANTASI

Eyüp'teki Kardeşler Lokantası ise kuru fasulye, döner ve fırında sütlacı meşhur olan yerlerden. Hafta sonu dahil her gün 06.00-20.00 saatleri arasında çalışan Kardeşler Lokantası'nın menüsü oldukça zengin ve Türk Mutfağı düşkünleri için önerilen yerlerden.  

4. PAÇACI MAHMUT USTA

1978'den bu yana hizmet veren Paçacı Mahmut Usta tercihi sakatatçı esnaf lokantası olanlar için ideal bir mekan. 20'nin üzerinde yemek çeşidi bulunan fakat adından da anlaşılabileceği gibi paça çorbasıyla meşhur bu lokanta Fatih'te müşterilerine hizmet veriyor.

5. ALİ BABA KANAAT LOKANTASI

Fiyat ve kalite dengesi oldukça iyi olan bir diğer esnaf lokantası Süleymaniye'de bulunan Ali Baba Kanaat Lokantası. Burası lezzetli yemekleriyle olduğu kadar servisiyle de müşterilerini kendine hayran bırakıyor. Kuru fasulyenin ve son yıllarda çok popüler olan trileçenin çok güzel yapıldığı, kabak tatlısıyla da ünlü sade ama otantik bir mekan.

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