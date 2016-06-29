Ucuz ve lezzetli: İstanbul'un esnaf lokantaları
Fiyatlarının uygunluğu bir yana yemeklerinin lezzetiyle ön plana çıkan esnaf lokantaları özellikle İstanbul'un mekan kültürü içerisinde önemli bir yere sahip. İşte en çok dikkat çeken esnaf lokantaları...
Geleneksel Türk yemeklerine menüsünde yer veren, bütçe dostu, hem damağa hem göze hitap eden esnaf lokantaları İstanbul'un göz bebekleridir. Şehrin her iki yakasında da, usta ellerden, uygun fiyatlarla kendinize ziyafet vermeniz mümkün.
1. BOLU ET LOKANTASI
İlk sıraya Beşiktaş'taki Bolu Et Lokantası'nı koyabiliriz. Her gün açık olan mekan sabah saat 6'dan akşam 21.30'a kadar hizmet veriyor. Türk mutfağının sulu yemeklerini sunuma özen göstererek, usulüne uygun bir şekilde müşterilere servis ediyorlar. Favori yemekleri ise kavurma ve pilav, tatlının da sütlü nuriye olduğu söylenebilir.
2. NATO LOKANTASI
Karaköy'de sevimli bir mekana sahip, ortamı insanı çeken, yemekleri oldukça lezzetli Nato Lokantası'da en iyi esnaf lokantalarındandır. Ana yemeklerden yoğurtlu kebap ve döner, tatlılardan ise helvası tavsiye edilen lezzetlerden. Mekanın hafta içi ve 11.30-15.00 saatleri arasında hizmet verdiği göz önünde bulundurulmalı.
3. KARDEŞLER LOKANTASI
Eyüp'teki Kardeşler Lokantası ise kuru fasulye, döner ve fırında sütlacı meşhur olan yerlerden. Hafta sonu dahil her gün 06.00-20.00 saatleri arasında çalışan Kardeşler Lokantası'nın menüsü oldukça zengin ve Türk Mutfağı düşkünleri için önerilen yerlerden.
4. PAÇACI MAHMUT USTA
1978'den bu yana hizmet veren Paçacı Mahmut Usta tercihi sakatatçı esnaf lokantası olanlar için ideal bir mekan. 20'nin üzerinde yemek çeşidi bulunan fakat adından da anlaşılabileceği gibi paça çorbasıyla meşhur bu lokanta Fatih'te müşterilerine hizmet veriyor.
5. ALİ BABA KANAAT LOKANTASI
Fiyat ve kalite dengesi oldukça iyi olan bir diğer esnaf lokantası Süleymaniye'de bulunan Ali Baba Kanaat Lokantası. Burası lezzetli yemekleriyle olduğu kadar servisiyle de müşterilerini kendine hayran bırakıyor. Kuru fasulyenin ve son yıllarda çok popüler olan trileçenin çok güzel yapıldığı, kabak tatlısıyla da ünlü sade ama otantik bir mekan.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle