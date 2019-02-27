Üç iki bir poğaça tarifi

Az malzeme ile yapılan ve yumuşacık olan üç iki bir poğaçaları yapmak çok pratik. Yumuşaklığını uzun süre koruyabilen bu leziz poğaçaları mutfağınızda denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
İç harcı için:
Üzeri için:
Yoğurt, sıvı yağ ve kabartma tozunu bir kapta güzelce karıştırmaya başlayın.
Yavaşça un ilave edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye ve yoğurmaya devam edin.
Daha sonra hamuru 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Bu sırada iç harcını hazırlayın. Maydanozları ince ince kıyın ve beyaz peynirle güzelce karıştırın. Peynirli iç harcınız hazır.
Dinlenen hamuru avuç içi büyüklüğünde parçalara ayırın.
Hamur parçalarının içine iç harcından koyun ve yuvarlayın. İç harcın üzerini tamamen kapatın.
Poğaçaların dış yüzeyini tamamen galeta ununa bulayın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirip servis edebilirsiniz.