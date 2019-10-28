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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
28.10.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Adım adım tuzlu kurabiye tarifi

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Tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Adım adım tuzlu kurabiye tarifi

Tuzlu kurabiye, her öğün tüketebilecek hamur işlerinden biri. İster sabah kahvaltılarında isterseniz de beş çaylarında tüketebileceğiniz tuzlu kurabiyeyi, içinde ne olduğunu bilmenin huzuruyla çocuklarınızın kahvaltı çantalarına da gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Peki, tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım tuzlu kurabiye tarifi…

Pastanelerden hazır olarak almaya alışık olduğunuz tuzlu kurabiyeyi evde yapmak çok kolay. İşte, tuzlu kurabiye için gerekli malzemeler ve adım adım yapılış şekli...

Malzemeler

2 adet yumurta
125 gram tereyağı
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
Yarım limonun suyu
Aldığı kadar un

Hazırlanışı

Çukur bir kaba bir yumurta ile bir yumurtanın akını koyun. Üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kıvamı tutturabilmek için unu azar azar ekleyin.

Hafif ele yapışan kıvamda bir hamur elde edince, elle şekil vererek yağlı kağıt serilmiş tepsiye 2-3 santimetre aralıklarla dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serperek, 180 derece önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişirin.

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