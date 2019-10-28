Tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Adım adım tuzlu kurabiye tarifi
Tuzlu kurabiye, her öğün tüketebilecek hamur işlerinden biri. İster sabah kahvaltılarında isterseniz de beş çaylarında tüketebileceğiniz tuzlu kurabiyeyi, içinde ne olduğunu bilmenin huzuruyla çocuklarınızın kahvaltı çantalarına da gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Peki, tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım tuzlu kurabiye tarifi…
Pastanelerden hazır olarak almaya alışık olduğunuz tuzlu kurabiyeyi evde yapmak çok kolay. İşte, tuzlu kurabiye için gerekli malzemeler ve adım adım yapılış şekli...
Malzemeler
2 adet yumurta
125 gram tereyağı
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
Yarım limonun suyu
Aldığı kadar un
Hazırlanışı
Çukur bir kaba bir yumurta ile bir yumurtanın akını koyun. Üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kıvamı tutturabilmek için unu azar azar ekleyin.
Hafif ele yapışan kıvamda bir hamur elde edince, elle şekil vererek yağlı kağıt serilmiş tepsiye 2-3 santimetre aralıklarla dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serperek, 180 derece önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişirin.