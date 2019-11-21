Tuzda yumurta tarifi

Tuzda yumurta aslında adından anlaşılabileceği gibi yumurtanın tuzun etkisiyle kurutularak bir şekilde pişirilmesine deniyor. Genellikle sos ya da garnitür olarak kullanılan tuzda yumurtayı evinizde yapıp yemeklerinize farklı bir lezzet katmak için kullanabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler ve tuzda yumurtanın yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka deneyin…
Tuzu çok derin olmayan bir kaseye 2 parmak kalınlığında yayın ve parmağınızla yumurtalar için çukurlar açın.
Yumurtaların sarılarıyla beyazlarını ayırın.
Yumurta sarılarını tuzda açtığınız çukurlara yerleştirip üstlerini yine tuzla örtün.
Bu vaziyette 10-12 saat kadar dinlendirdiğiniz yumurtaları bu sürenin sonunda tuzdan çıkarıp suyla durulayın.
Tuzda kurutulmuş yumurtayı doğrayarak ya da rendeleyerek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun…