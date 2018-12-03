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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
03.12.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

Tuzda balık nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı

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Tuzda balık nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı

Tuzda balık nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofrasında farklı lezzetler arayan vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan balığın farklı bir teknikle yapılma biçimi olan tuzda balık için tarif merak ediliyor. Peki, tuzda balık nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan balığın, farklı bir teknikle pişirilmesiyle yapılan tuzda balık tarifini sizler için hazırladık. İşte lezzetli tuzda balık tarifi ve hazırlanışı.

Malzemeler

2 kilogram deniz levreği
1 tatlı kaşığı tane karabiber
1/2 tatlı kaşığı kişniş tohumu
1 adet orta boy limon
1 adet defne yaprağı
1/4 demet maydanoz
800 gram ince tuz
3 adet yumurta beyazı (1 çay kaşığı tuzla çırpılacak)

Tuzda balık nasıl yapılır?

Yumurta beyazlarını derin bir kaseye alın. Yumurta sarılarının beyazlarına bir parça bile karışmamış olmasına dikkat edin.

Tuz ilavesiyle koyu ve sert bir kıvam alana kadar yumurta beyazlarını bir mikser yardımıyla çırpın.

Yumurta beyazları kıvam aldığında tuzu azar azar ekleyip bir spatula yardımıyla karıştırın. Balığı kendi suyunda ve nefis bir şekilde pişirecek sihirli karışım hazır.

Bütün balığı yıkadıktan sonra suyunu süzdürün ve kağıt havlu yardımıyla iç kısmını ve üzerini iyice kurulayın.

Fırın tepsisinin tabanını yağlı kağıtla kaplayın. Hazırladığınız tuz karışımından az bir miktar yağlı kağıt üzerine alın. Tuzu, balığın boyutu uzunluğunda yayın.

Bütün balığı ince tuz katmanı üzerine yerleştirin. İç kısmına yıkayıp kuruladığınız maydanozları, defne yaprağı, tane karabiber, kişniş tohumu ve ince dilimlenmiş limon dilimlerini yerleştirin.

Kalan tuz karışımıyla balığın üzerini ve çevresini elinizle sıkıca bastırarak boşluk kalmayacak şekilde kaplayın. Tuz katı kalın olmalı, balık bir tuz tepesinin altında kalmalı.

Arzuya göre üzerine limon dilimleri yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirin.

Pişirme süresi tamamlandığında tuz katmanı hafif bir renk almış ve sertleşmiş olmalı. Fırından aldığınız balığın kabuğunu bıçağa bir et döveceği yardımıyla hafif hafif vurarak kırın. Böylelikle balığın üzerini kaplayan tuz katını tek parça halinde çıkartın.

Üst ve yan kısımlarında kalan tuz parçalarını ayrı bir kenara alın. Deri kısmını kaldırdığınız balığın kendi suyunda pişen beyaz etini bir kaşık yardımıyla servis tabaklarına çıkartın.

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