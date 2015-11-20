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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Selim ONAT
20.11.2015 - 15:13, Son Güncelleme:

Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı

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Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı

Son zamanlarda kahvaltı ve öğle yemeğinin birleşmesiyle ortaya çıkan brunch oldukça popüler. Herkes “En iyi brunch mekânı nerede?” diye soruyor. Jürimiz bu soruya cevap olacak listeyi belirledi. İşte acele etmeden, tadını çıkara çıkara keyifle brunch yapacağınız o adresler...

1- LACİVERT / İSTANBUL

Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı

 Anadoluhisarı; (0216) 413 37 53 - Brunch pazar günü 10.00 - 14.00 arası.

Orhan Gencebay ve Demet Akalın’ın müdavimi olduğu restoranda sadece pazar günü brunch var. Manzarası eşsiz. 200 çeşidin bulunduğu brunch’ın yarısı organik ürünlerden oluşuyor. Kuzu etli muhacir böreğini mutlaka tadın.

2- CECCONI’S / İSTANBUL

Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı
Beyoğlu (0212) 377 71 80 - Brunch pazar günü 12.00 - 16.00 arası.

İtalyan restoranı, Türkiye’deki ilk ve tek şubesini mayıs ayında açtı. Brunch mönüsünde risotto’lar, pizzalar, tatlılar, salatalar, sıcak etler, karides ve müşterilerin favorisi istiridyeler bulunuyor. Canlı caz müzik brunch’a eşlik ediyor. 

3- MANGERIE / İSTANBUL

Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı
Bebek (0212) 263 51 99 - Her gün brunch 08.00 - 00.00 arası. 

Bebek Koyu ve Kandilli’yi gören manzarasıyla 11 yıldır İstanbulluların uğrak yeri. İsterseniz mönü olarak verilen ‘Mangerie Kahvaltı’yı (45 TL) seçin. Veya focaccia tostlar, pancake ve eggs benedict gibi lezzetlerden sipariş verin. 

4- BACKYARD / İSTANBUL

Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı
Etiler (0212) 287 15 00  - Her gün kahvaltı, brunch ise cumartesi ve pazar 08.30 - 17.00 arası. 

Mekânda 20 çeşit kahvaltılık var. Zeytinler Bodrum’dan, beyazpeynirler Ezine’den, lor peynirleri Çeşme’den, bal ise Erzincan’dan geliyor. Çağdaş Ertuna  “Pancake en lezzetli ürünleri arasında yer alıyor” diyor. 

5- LOKMA / İSTANBUL

Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı
Rumelihisarı (0212) 265 71 71 - Brunch her gün 06.00 - 00.00 arası.

Boğaz manzarasına karşı günün her saati brunch yapabilirsiniz. Kaymak, beyazpeynir ve organik ev reçelleri kendi üretimleri. 15 dakikada bir fırından sıcacık ekmek çıkıyor. Brunch için bir mönü yok. Seçtiğiniz ürünleri ödüyorsunuz. 

6- BIG CHEFS / İSTANBUL

Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı
Tarabya (0212) 262 70 70 - Her gün kahvaltı, brunch ise pazar günü 09.00 - 14.00 arası.

İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla, Mersin, Diyarbakır ve Gaziantep’te 27 şubesi var. Mekân denize ayağınızı sokabileceğiniz kadar Boğaz’la iç içe. Hafta içi altı farklı kahvaltı mönüsü mevcut. Cumartesi açık büfe ve pazar günü brunch var. 

7- ORKİDE PASTANESİ / GAZİANTEP

Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı
Şehitkâmil (0342) 215 15 00 - Her gün brunch 07.00 - 21.00 arası.

Bakmayın isminin pastane olduğuna, Antep yöresel kahvaltısını tadabileceğiniz en iyi adreslerden. Gaziantep’te 4 şubesi var. Ev yapımı reçeller, özellikle antepfıstığı reçeli, otlu peynir ve fıstıklı katmer mutlaka tadılmalı. 

8- PATLICAN / İZMİR

Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı
Balçova (0232) 259 49 69 -  Her gün brunch 07.00 - 00.00 arası.

Hava güzelse açık havada bahçedeki çardaklara kurulun. Aynur Tartan “Serpme kahvaltıyı zaten söylüyoruz. Ama o gözlemeler yok mu! 12 çeşitten favorim ‘İskender Gözleme’. Tam yeme de yanında yat cinsinden” diyor. 

9- PALET PASTANESİ ANKARA

Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı
Oran (0312) 490 29 29 - Her gün kahvaltı, brunch ise 10.00 - 14.30 arası. 

Ankara’da iki şubesi var. Erdal İpekeşen, Oran’daki şubeyi tercih ediyor. Çünkü daha şık! 10 çeşit reçel, soğuk mezeler, peynir çeşitleri servis ediliyor. 

10- YAMAÇ BİSTRO / AMASYA

Türkiye’nin en iyi 10 brunch mekânı
Çakallar (0358) 212 23 23 - Her gün serpme kahvaltı brunch ise pazar 09.00 - 13.00 arası.  

Keşkek, haşhaşlı yağlı ve bazlama aklınızı çelecek yöresel lezzetlerden. Kendi üretimi simitler çok leziz. Panoramik manzara da etkileyici. 

JÜRİ: 

Mehmet Yaşin, Gezgin ve gurme
Dilara Koçak, Beslenme uzmanı
Erdal İpekeşen, Gazeteci
Aynur Tartan, TV programcısı ve yazar
Erçağ Akın, Time Out editörü
Figen Batur, Gazeteci
Çağdaş Ertuna, Kent yazarı
Nilay Örnek, Gazeteci
Salih Seçkin Sevinç, Blogger
Senem Bal Ay, İstanbul Life yayın yönetmeni

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