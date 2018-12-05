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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
05.12.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Türkiye'de her 100 kişiden 95'i Türk kahvesi seviyor

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Türkiye'de her 100 kişiden 95'i Türk kahvesi seviyor

Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü. Osmanlı’dan günümüze kadar gelen, kokusu, lezzeti, sunumu ve insan sağlığına faydaları ile bir içecekten ziyade kültür simgesi olan Türk kahvesi dünyada adından söz ettiriyor.

Yapılan bir araştırma, Türkiye’deki her 100 kişiden 95'inin Türk kahvesini sevdiğini ortaya koydu. Bu anlamda en fazla Türk kahvesi Ege'de tüketilirken, köpüklü ve orta şekerli kahve en çok tercih edilen oldu.

Türkiye'de günde ortalama bir fincan Türk kahvesi içildiği ifade edilen araştırmada, Ege'de 2-3 fincan, Karadeniz’de ise nadiren tüketildiği belirtildi. Türk kahvesinin en az içildiği bölge 0,73 fincan günlük ortalama ile Doğu Anadolu...

Araştırmada kahve içenlerin yüzde 77 gibi çok büyük bir çoğunluğunun seçimi Türk kahvesi olurken bunu filtre kahve ve latte-cappucino takip etti.

Türk kahvesi yapmanın püf noktaları
Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

SAĞLIK İÇİN TÜRK KAHVESİ

Bilinçli tüketildiğinde kahvenin faydaları saymakla bitmiyor. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakmayı kolaylaştırıyor. Yapılan çalışmalar günde 1-3 fincan içilen Türk kahvesinin birçok kanser türünden koruyucu olduğuna işaret ediyor.

Sabah saatlerinde içilen bir fincan şekersiz Türk kahvesi ise zihinsel fonksiyonları destekleyerek konsantrasyon kabiliyetini ve ezber gücünü artırıyor. Ayrıca kahvenin içeriğindeki antioksidan, kalp sağlığına da iyi geliyor. Fincanda kalan telvesiyle ise cildinizdeki pürüzleri yok edebiliyorsunuz.

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