Türk lezzetleriyle Moskova'da derece aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriTürk lezzetleriyle Moskova'da derece aldı
GeriYemek Kültürü Türk lezzetleriyle Moskova'da derece aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
İHA
01.07.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Türk lezzetleriyle Moskova'da derece aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk lezzetleriyle Moskova'da derece aldı

İzmir'in Selçuk ilçesinden Moskova'da düzenlenen yarışmaya katılan şef Ramazan Adsız, derece alarak gururlandırdı. 

25-30 Haziran tarihleri arasında Moskova'da düzenlenen "Taste of Moscow" adlı yarışmaya katılan usta aşçı Ramazan Adsız, jüri üyelerine üç ayrı sunum yaptı.

Hünkar beğendili kebap, kabak çiçeği dolması ve çiğ köfte ile katıldığı yarışmada 100 şef arasına girmeyi başaran Ramazan Adsız, Türk lezzetleriyle ülkemizi temsil etti. Moskova'dan Selçuk'a selam gönderen şef Ramazan Adsız, teşekkür belgesini alırken, Selçuk Belediye pankartını açtı ve yarışma için kendisine destek veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti.

Türk lezzetleriyle Moskovada derece aldı

Şef Ramazan Adsız, dünya çapında kendini kanıtlamış 100 şef arasında dereceye girmenin büyük onurunu ve gururunu yaşadığını dile getirdi. Adsız, Selçuk Efes'i Moskova'da tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.

Mutfakta sıkça yapılan hataları önleyecek 14 öneriMutfakta yemek pişirirken yaptığımız şeylerin çoğu doğru bildiğimiz yanlışlardır. Sizi bu yanlış yollardan döndürmek için en sık yapılan hataları derledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Türk lezzetleriyle Moskova'da derece aldı
Lezzetini 83 yıllık mayasından alan ekmek: Urban Bread
Protein deposu geleneksel lezzet tarhana
Karslı kadınların kış hazırlığı başladı