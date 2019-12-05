Türk kahvesi nasıl yapılır? İyi bir Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

İyi bir Türk kahvesi için ilk dikkat edilmesi gereken, taze kahve kullanmaktır. Mümkünse taze çekilmiş, mümkün değilse paketi yeni açılmış kahve kullanmak çok daha iyi sonuç verecektir. Bayat kahveyi ne kadar iyi pişirirseniz pişirin dilediğiniz sonucu almanız çok zordur.

Paketini açtığınız kahveyi hemen tüketemiyorsanız, ağzı sıkıca kapalı, hava almayan bir kapta saklamaya dikkat edin. Kokusuz, serin ve kuru bir yerde saklanmayan kahvenin lezzeti değişmeye başlar. Kahvenizi kesinlikle buzdolabına koymayın. Buzdolabı hem fazla soğuk hem de fazla nemlidir.

Türk kahvesi yaparken kullandığınız su da en az kahvenin kendisi kadar önemlidir. Kireçsiz, klorsuz içme suyu kullanmak kahveden daha iyi sonuç almanıza yardımcı olur. Kahve suyunu soğuk tercih edin. Soğuk suyla yapılan kahve daha iyi köpürür.

Kahvenin kıvamı için su-kahve oranı da çok kritiktir. 1 fincan kahve için 2 çay kaşığı Türk kahvesi kullanmak uygun bir orandır. Suyu da kahveyi servis edeceğiniz fincanla ölçerseniz hata yapmamış olursunuz. Ancak suyu koyarken fincanları ağzına kadar doldurmayın; kahve piştiğinde telve ve köpüğün fincanınızın bir kısmını dolduracağını unutmayın.

Şeker oranını tercihinize göre ayarlayın. Ancak genel olarak sade kahveye hiç şeker atılmazken, az şekerli kahveye yarım, orta şekerli kahveye 1, şekerli kahveye ise 2 küp şeker atılır.

Hayalinizdeki kahveyi yapabilmenizin bir diğer kuralı da iyice karıştırmaktır. Kahve, su ve tercihinize göre şekeri cezveye ekledikten sonra 30 saniye kadar karıştırıp iyice homojenleşmesini sağlayın. Unutmayın, kahveyi ateşe koyduktan sonra bir daha karıştırmayacaksınız.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da kahvenizi kısık ateşte pişirmek. Zira yüksek ateş kahvenin hemen kabarıp taşmasına neden olur. Mangalda veya közde pişen kahvenin çok daha güzel olmasının sebebi ağır ağır ve kısık ateşte pişmesidir. Bunun için evde kahve yaparken de kısık ateşte ve yavaş pişirin.

Cezvenizi ocakta tutma süreniz de önemli. Cezveyi ocaktan almak için kahvenin tamamen kabarmasını beklemeyin. Hafifçe kabarıp üzeri köpüklendiğinde bu köpüğü fincanlara bölüştürüp cezveyi yeniden ocağa koyarak kahvenizi pişirmeye devam edin.

Köpüğü ve kahveyi fincanlara bölüştürürken yavaş yavaş ve fincanın kenarından dökmeye dikkat etmelisiniz. Bir anda ve fincanın ortasına doğru dökülen kahve, köpüğün dağılıp sönmesine neden olur.

Kahvenin daha yumuşak bir aromada olmasını istiyorsanız da her bir fincan için cezveye 1 çay kaşığı kadar süt ekleyin. Bu, damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz bir öneri.