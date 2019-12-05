Türk kahvesi nasıl yapılır? İyi bir Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriTürk kahvesi nasıl yapılır? İyi bir Türk kahvesi yapmanın püf noktaları
GeriMutfak Tüyoları Türk kahvesi nasıl yapılır? İyi bir Türk kahvesi yapmanın püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Alamy
05.12.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Türk kahvesi nasıl yapılır? İyi bir Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk kahvesi nasıl yapılır? İyi bir Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

Türk kahvesi sadece bizim için değil dünyanın geneli için Türk mutfağı denince akla ilk gelen lezzetlerden. İlk bakışta kolay gibi görünse de iyi bir Türk kahvesi yapmak için dikkat edilmesi gereken çok sayıda püf noktası bulunuyor. Peki iyi Türk kahvesi nasıl yapılmalı? Lezzetli ve kıvamlı bir Türk kahvesi için nelere dikkat edilmeli? Sizin için iyi Türk kahvesi yapmanın püf noktalarını aşağıda anlattık. Çok beğeneceksiniz…

İyi bir Türk kahvesi için ilk dikkat edilmesi gereken, taze kahve kullanmaktır. Mümkünse taze çekilmiş, mümkün değilse paketi yeni açılmış kahve kullanmak çok daha iyi sonuç verecektir. Bayat kahveyi ne kadar iyi pişirirseniz pişirin dilediğiniz sonucu almanız çok zordur.

Paketini açtığınız kahveyi hemen tüketemiyorsanız, ağzı sıkıca kapalı, hava almayan bir kapta saklamaya dikkat edin. Kokusuz, serin ve kuru bir yerde saklanmayan kahvenin lezzeti değişmeye başlar. Kahvenizi kesinlikle buzdolabına koymayın. Buzdolabı hem fazla soğuk hem de fazla nemlidir.

Türk kahvesi yaparken kullandığınız su da en az kahvenin kendisi kadar önemlidir. Kireçsiz, klorsuz içme suyu kullanmak kahveden daha iyi sonuç almanıza yardımcı olur. Kahve suyunu soğuk tercih edin. Soğuk suyla yapılan kahve daha iyi köpürür.

Kahvenin kıvamı için su-kahve oranı da çok kritiktir. 1 fincan kahve için 2 çay kaşığı Türk kahvesi kullanmak uygun bir orandır. Suyu da kahveyi servis edeceğiniz fincanla ölçerseniz hata yapmamış olursunuz. Ancak suyu koyarken fincanları ağzına kadar doldurmayın; kahve piştiğinde telve ve köpüğün fincanınızın bir kısmını dolduracağını unutmayın.

Şeker oranını tercihinize göre ayarlayın. Ancak genel olarak sade kahveye hiç şeker atılmazken, az şekerli kahveye yarım, orta şekerli kahveye 1, şekerli kahveye ise 2 küp şeker atılır.

Hayalinizdeki kahveyi yapabilmenizin bir diğer kuralı da iyice karıştırmaktır. Kahve, su ve tercihinize göre şekeri cezveye ekledikten sonra 30 saniye kadar karıştırıp iyice homojenleşmesini sağlayın. Unutmayın, kahveyi ateşe koyduktan sonra bir daha karıştırmayacaksınız.

Türk kahvesi tarifi
Türk kahvesi tarifi

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da kahvenizi kısık ateşte pişirmek. Zira yüksek ateş kahvenin hemen kabarıp taşmasına neden olur. Mangalda veya közde pişen kahvenin çok daha güzel olmasının sebebi ağır ağır ve kısık ateşte pişmesidir. Bunun için evde kahve yaparken de kısık ateşte ve yavaş pişirin.

Cezvenizi ocakta tutma süreniz de önemli. Cezveyi ocaktan almak için kahvenin tamamen kabarmasını beklemeyin. Hafifçe kabarıp üzeri köpüklendiğinde bu köpüğü fincanlara bölüştürüp cezveyi yeniden ocağa koyarak kahvenizi pişirmeye devam edin.

Köpüğü ve kahveyi fincanlara bölüştürürken yavaş yavaş ve fincanın kenarından dökmeye dikkat etmelisiniz. Bir anda ve fincanın ortasına doğru dökülen kahve, köpüğün dağılıp sönmesine neden olur.

Kahvenin daha yumuşak bir aromada olmasını istiyorsanız da her bir fincan için cezveye 1 çay kaşığı kadar süt ekleyin. Bu, damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz bir öneri.

Sütlü Türk kahvesi tarifi
Sütlü Türk kahvesi tarifi

Türk kahvesi 101
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi