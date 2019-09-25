Tumbi tarifi

Doyurucu ve bir o kadar da lezzetli bir tarifimiz var: Çanakkale'ye ait tumbi yemeği. Bütün malzemeleri karıştırıp pişiriyorsunuz ve fırına veriyorsunuz hepsi bu kadar. Akşam yemeğe ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre.
Patlıcanları soyup doğrayın ve tuzlu suda bekletin.
Tavanın içine yağ döküp yemeklik doğradığınız soğanları ilave edin ve pembeleşinceye kadar kavurun.
Pembeleşmiş soğana göceyi ekleyin.
Daha sonra bu karışıma küp küp doğranmış kesilmiş domatesleri ilave edin.
Hemen sonrasında patlıcanları tavaya koyup bu karışım kavruluncaya kadar ocağın üzerinde bekletin.
Bu arada damak zevkinize göre tuz, pul biber ve karabiber ilave edin.
Kavurma işleminin bitiminde 2 bardak su ilave edip tavanın ağzını bir kapak yardımıyla kapatın.
Göceler şişince ince doğradığınız maydanozu karışıma ilave edin.
Malzemenin soğumasına izin vermeden bir tepsiyi yağlayın ve malzemeleri oval olacak şekilde (avuç içi büyüklüğünde) tepsiye yerleştirin.
Bu şekilde hazırlanan tumbilerin üzerine başka bir kapta çırpılarak hazırlanmış zeytinyağı salça karışımını sürüp 100 derecedeki fırında pişirin.
Pişen tumbileri servis tabağına alın. Afiyet olsun.