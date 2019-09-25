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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Zeytinyağlı Tarifleri>Tumbi tarifi
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Tumbi tarifi

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Tumbi tarifi

Doyurucu ve bir o kadar da lezzetli bir tarifimiz var: Çanakkale'ye ait tumbi yemeği. Bütün malzemeleri karıştırıp pişiriyorsunuz ve fırına veriyorsunuz hepsi bu kadar. Akşam yemeğe ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı göce (ince dövülmüş buğday)
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet domates
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 2 su bardağı su

Hazırlanışı

Patlıcanları soyup doğrayın ve tuzlu suda bekletin.

Tavanın içine yağ döküp yemeklik doğradığınız soğanları ilave edin ve pembeleşinceye kadar kavurun.

Pembeleşmiş soğana göceyi ekleyin.

Daha sonra bu karışıma küp küp doğranmış kesilmiş domatesleri ilave edin.

Hemen sonrasında patlıcanları tavaya koyup bu karışım kavruluncaya kadar ocağın üzerinde bekletin.

Bu arada damak zevkinize göre tuz, pul biber ve karabiber ilave edin.

Kavurma işleminin bitiminde 2 bardak su ilave edip tavanın ağzını bir kapak yardımıyla kapatın.

Göceler şişince ince doğradığınız maydanozu karışıma ilave edin.

Malzemenin soğumasına izin vermeden bir tepsiyi yağlayın ve malzemeleri oval olacak şekilde (avuç içi büyüklüğünde) tepsiye yerleştirin.

Bu şekilde hazırlanan tumbilerin üzerine başka bir kapta çırpılarak hazırlanmış zeytinyağı salça karışımını sürüp 100 derecedeki fırında pişirin.

Pişen tumbileri servis tabağına alın. Afiyet olsun.

Favalı Enginar | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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