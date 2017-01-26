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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Lezizz Yemek Kültürü
26.01.2017 - 10:20, Son Güncelleme:

Tüm yönleriyle Antakya lezzet turu

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Tüm yönleriyle Antakya lezzet turu

Türkiye'nin yemek kültürüyle ön plana çıkan kentlerinden Antakya, künefesinden dönerine inanılmaz lezzetlere ev sahipliği yapıyor. İşte Antakya'da lezzet keşfine çıkmak isteyenlere öneriler...

Akdeniz’in en zengin ve enfes lezzetlerine ev sahipliği yapan Antakya, lezzet turu yapmak isteyenlerin unutamayacağı yerlerden. Mezeleri, etli yemekleri, tatlıları ile ziyaretçilerine benzersiz bir lezzet şöleni sunan bölgenin öne çıkan yemeklerini derledik.

Şişperek Çorbası

Fırında kızartılmış, mantı benzeri küçük hamurların, yoğurtlu ve pirinçli bir çorba ile buluşmasından meydana gelen şişperek çorbası, doyurucu ve besleyici özelliğiyle öne çıkıyor. Nane ile servis edilen çorba, tek başına bir öğün olmayı hak ediyor.

Tüm yönleriyle Antakya lezzet turu

Humus

Akdeniz mutfağının en çok kullanılan malzemelerinden biri olan tahin Antakya tariflerinde en lezzetli haliyle humusta karşımıza çıkıyor. Nohut ve tahinin ezilerek, zeytinyağı ile sunulmasından oluşan humus, sofralardaki meze ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyor.

Zahter Salatası

Taze bir kekik çeşidi olan zahter, Antakya’nın en çok tüketilen salatasının ana malzemesini oluşturuyor. Taze zahter, soğan, maydanoz, nar ekşisi ve zeytinyağından oluşan pratik tarif, bölgedeki hemen hemen her sofrada yerini alıyor.

Tüm yönleriyle Antakya lezzet turu

Sürk

Çökelek peynirinin biber salçası ve çeşitli baharatlar ile yoğurulup küçük toplar halinde servis edilmesinden meydana gelen sürk, yolu Antakya’ya düşenlerin mutlaka denemesi gereken bir peynir çeşidi.

Biberli Ekmek

Hem tek başına, hem de yemeklerin yanında tüketilen biberli ekmek, mayalı ekmek hamurunun soğan, salça, kekik, susam, pul biber ve birçok baharattan oluşan sosa bulanarak pişirilmesiyle ortaya çıkıyor. Baharatlı, tuzlu hamur işi, özellikle sabah kahvaltılarında severek tüketiliyor.

Tüm yönleriyle Antakya lezzet turu

Soslu İskenderun Döneri

Türkiye'nin farklı yerlerinde Hatay usulü döner olarak satılan İskenderun döneri, klasik dönerden farklı olarak hafif acılı, baharatlı ve salçalı bir sos ile servis ediliyor. Islak, hoş bir lezzete sahip dönerin tadına yerinde bakıp farkı bizzat görebilirsiniz.

Kağıt Kebabı

Diğer kebaplardan farklı olarak yağlı kağıt üzerinde ve neredeyse yağlı kağıt inceliğinde pişirilen, yuvarlak bir şekle sahip olan kağıt kebabı, Hatay’ın ve Antakya’nın en bilinen lezzetleri arasında yer alıyor.

Tüm yönleriyle Antakya lezzet turu

Künefe

Özel, tuzsuz ve beyaz Antakya peynirinin taze kadayıf ile birleşmesiyle oluşan künefe, alternatiflerini nerede denerseniz deneyin Antakya’da yiyeceğiniz künefeye ancak alternatif oluyor. Peyniri, şerbetinin ayarı bölgenin usta ellerinde en özel haliyle beğeninize sunuluyor.

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