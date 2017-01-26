Tüm yönleriyle Antakya lezzet turu
Türkiye'nin yemek kültürüyle ön plana çıkan kentlerinden Antakya, künefesinden dönerine inanılmaz lezzetlere ev sahipliği yapıyor. İşte Antakya'da lezzet keşfine çıkmak isteyenlere öneriler...
Akdeniz’in en zengin ve enfes lezzetlerine ev sahipliği yapan Antakya, lezzet turu yapmak isteyenlerin unutamayacağı yerlerden. Mezeleri, etli yemekleri, tatlıları ile ziyaretçilerine benzersiz bir lezzet şöleni sunan bölgenin öne çıkan yemeklerini derledik.
Şişperek Çorbası
Fırında kızartılmış, mantı benzeri küçük hamurların, yoğurtlu ve pirinçli bir çorba ile buluşmasından meydana gelen şişperek çorbası, doyurucu ve besleyici özelliğiyle öne çıkıyor. Nane ile servis edilen çorba, tek başına bir öğün olmayı hak ediyor.
Humus
Akdeniz mutfağının en çok kullanılan malzemelerinden biri olan tahin Antakya tariflerinde en lezzetli haliyle humusta karşımıza çıkıyor. Nohut ve tahinin ezilerek, zeytinyağı ile sunulmasından oluşan humus, sofralardaki meze ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyor.
Zahter Salatası
Taze bir kekik çeşidi olan zahter, Antakya’nın en çok tüketilen salatasının ana malzemesini oluşturuyor. Taze zahter, soğan, maydanoz, nar ekşisi ve zeytinyağından oluşan pratik tarif, bölgedeki hemen hemen her sofrada yerini alıyor.
Sürk
Çökelek peynirinin biber salçası ve çeşitli baharatlar ile yoğurulup küçük toplar halinde servis edilmesinden meydana gelen sürk, yolu Antakya’ya düşenlerin mutlaka denemesi gereken bir peynir çeşidi.
Biberli Ekmek
Hem tek başına, hem de yemeklerin yanında tüketilen biberli ekmek, mayalı ekmek hamurunun soğan, salça, kekik, susam, pul biber ve birçok baharattan oluşan sosa bulanarak pişirilmesiyle ortaya çıkıyor. Baharatlı, tuzlu hamur işi, özellikle sabah kahvaltılarında severek tüketiliyor.
Soslu İskenderun Döneri
Türkiye'nin farklı yerlerinde Hatay usulü döner olarak satılan İskenderun döneri, klasik dönerden farklı olarak hafif acılı, baharatlı ve salçalı bir sos ile servis ediliyor. Islak, hoş bir lezzete sahip dönerin tadına yerinde bakıp farkı bizzat görebilirsiniz.
Kağıt Kebabı
Diğer kebaplardan farklı olarak yağlı kağıt üzerinde ve neredeyse yağlı kağıt inceliğinde pişirilen, yuvarlak bir şekle sahip olan kağıt kebabı, Hatay’ın ve Antakya’nın en bilinen lezzetleri arasında yer alıyor.
Künefe
Özel, tuzsuz ve beyaz Antakya peynirinin taze kadayıf ile birleşmesiyle oluşan künefe, alternatiflerini nerede denerseniz deneyin Antakya’da yiyeceğiniz künefeye ancak alternatif oluyor. Peyniri, şerbetinin ayarı bölgenin usta ellerinde en özel haliyle beğeninize sunuluyor.
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