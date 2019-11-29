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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Tüm yemeklere anne eli değiyor! Her şeyi kendi mutfaklarında hazırlıyorlar

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Tüm yemeklere anne eli değiyor! Her şeyi kendi mutfaklarında hazırlıyorlar

22 yıl makine mühendisliği yapan Vildan Birsen, elinin lezzetine güvendiği Ayşegül Öner ile birlikte tamamını kadınların oluşturduğu çalışanlar ile birlikte lokanta açtı.

Mekânın kurucularından Vildan Birsen, lokantaya yemek yemek için gelen insanları evlerine gelen misafirler gibi gördüklerini anlattı. Burada; tüm yemeklerin anne elinden çıktığını anlatan Birsen, “Benim 3 çocuğum var, bir anne olarak evime sokmadığım yağı, katkı maddelerini lokantama da sokmuyorum, kendi çocuğumuza ne pişiriyorsak burada da bunu pişiriyoruz. Sadece öğrenciler değil, çalışan ev hanımlarına ve yalnız yaşayan insanlara da hitap ediyoruz, evine sağlıklı yemekler götürmek isteyen insanlar da bize geliyor, damak zevki olan ve kaliteli yemeği ayırt eden insanlar bize bir kere geldiklerinde sürekli gelmeye başlıyorlar” dedi.

Tüm yemeklere anne eli değiyor Her şeyi kendi mutfaklarında hazırlıyorlar

Vildan Birsen sözlerine şöyle devam etti: "Biz anneler, kadınlar hep birlikte bu işi başarmak istiyoruz, kaliteli ve sağlıklı bir menümüz var, emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyoruz.”

Tüm yemeklere anne eli değiyor Her şeyi kendi mutfaklarında hazırlıyorlarBurada tamamen ev yemekleri olduğunu, kadınların evde yapmaya vakit bulamadığı; sarma mantı gibi yemekler de yaptıklarını aktaran Birsen, “Bunları da tamamen kendi mutfağımızda hazırlıyoruz, yoğurdumuzu bile kendimiz mayalıyoruz, turşularımızı kendimiz yapıyoruz, Gerçekten annelerimizin yemekleri gibi her şeyi kendimiz yapıyoruz. Her gün 4 çeşit çorbamız, ev yemeklerimiz, kahvaltı çeşitlerimiz hazır olur, kahvaltıya özel pişi de yapıyoruz, börekleri de kendimiz yapıyoruz, sütümüzü bile sütçümüzden alıp kaynatıyoruz, yoğurdumuzu ve tatlıları da bu sütle yapıyoruz.” diye konuştu.

 

 

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