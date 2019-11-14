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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tulumba tatlısı tarifi

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Tulumba tatlısı tarifi

Kolay ve lezzetli bir tatlı denince akla ilk gelenlerden biri tulumba tatlısıdır. Genellikle tatlıcılardan alınır ama aslında evde de kolaylıkla yapılabilir. Tek ihtiyacınız bir kase hamur, bir tencere de şerbet. Çıtır çıtır kıvamıyla herkesin çok beğeneceği ev yapımı tulumba tatlısı için malzemeler tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin…

  • Yağda
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 2 su bardağı su
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 3 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı irmik
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için:

  • Ayçiçeği yağı

Hazırlanışı

Tatlınızın şerbetiyle işe başlayın. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısın.

Kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin.

İçine limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın.

Şerbeti oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun.

Tatlının hamuru için su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyip kaynatın.

Unu eleyip kaynayan karışıma ilave edin.

Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın.

4-5 dakika da kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

Hamuru oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirip içine teker teker yumurtaları ekleyin.

Yumurtaları mikser yardımıyla hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve yeniden 5 dakika kadar mikserle karıştırın.

Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkın ve altını kısık ateşte açın.

Nar gibi kızaran tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbete atın ve 2-3 dakika bekletin.

Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edin. Afiyet olsun…

Sadece iki malzemeyle: Muzlu glütensiz pankek
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Fotoğraf: Alamy
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