Tulumba tatlısı tarifi

Kolay ve lezzetli bir tatlı denince akla ilk gelenlerden biri tulumba tatlısıdır. Genellikle tatlıcılardan alınır ama aslında evde de kolaylıkla yapılabilir. Tek ihtiyacınız bir kase hamur, bir tencere de şerbet. Çıtır çıtır kıvamıyla herkesin çok beğeneceği ev yapımı tulumba tatlısı için malzemeler tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin…
Hamuru için:
Şerbeti için:
Kızartmak için:
Tatlınızın şerbetiyle işe başlayın. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısın.
Kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin.
İçine limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın.
Şerbeti oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun.
Tatlının hamuru için su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyip kaynatın.
Unu eleyip kaynayan karışıma ilave edin.
Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın.
4-5 dakika da kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.
Hamuru oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirip içine teker teker yumurtaları ekleyin.
Yumurtaları mikser yardımıyla hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve yeniden 5 dakika kadar mikserle karıştırın.
Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkın ve altını kısık ateşte açın.
Nar gibi kızaran tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbete atın ve 2-3 dakika bekletin.
Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edin. Afiyet olsun…