Tulumba tatlısı en sevilen tatlıların başında gelir. Genellikle dışarıdan alınan çıtır çıtır tulumba tatlısını evde de kolayca yapabilirsiniz. Oldukça da pratik bir tatlı olan tulumba tatlısının tarifini merak ediyorsanız, işte huzurlarınızda tulumba tatlısı tarifi...
Şerbeti için:
Su ve şekeri tencereye alıp eritin ve kaynatın.
Kaynayan şerbetin içine limon suyunu da ekleyip soğuması için kenara alın.
Tereyağı ve suyu tencereye koyun. Su kaynayınca içine azar azar unu ekleyin.
5-6 dakika boyunca karıştırarak pişirin. Ateşten alıp soğumaya bırakın.
Ardından tuz ve yumurtaları da ilave edip elinizle yoğurun.
Hamuru sıkma torbasına alın. Sıvı yağı tencerede kızdırın.
Sıkma torbasından baş parmak büyüklüğünde hamurları yağa döküp sallayarak kızartın.
Kızaran tatlıları soğuk şerbete atın.
10 dakika kadar beklettikten sonra servis edebilirsiniz.