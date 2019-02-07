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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
07.02.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı kaç kalori?

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Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı kaç kalori?

Tatlı ve sokak lezzeti deyince tulumba tatlısının çıtırtısı kulağımıza çalınıyor. Ancak her ne kadar sokak lezzeti olsa da tulumbanın en güzel hali evde yapılanı. Lokma tatlısını da anımsatan tulumba tatlısını her evde bulunan malzemelerle hazırlamak mümkün. Peki, büyük küçük herkesin severek tükettiği tulumba tatlısı nasıl yapılır, bir tanesi kaç kalori?

Tulumba tatlısının ülkemiz kültüründeki yeri diğer tatlılara oranla biraz farklı. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık tulumba tatlısıyla kim bilir kaç nesil büyüdü. Bu yüzden tulumba, bizi anılar denizine götüren özel bir lezzet. Adı farklı yerlerde farklı şekillerde anılsa da tulumbanın bir özelliği var ki her yerde aynı: Tırtıl şekli. Peki, tulumba tatlısına bu şekil nasıl veriliyor? İşte, tulumba tatlısının tarifi

TULUMBA TATLISI

Hamuru için malzemeler
100 gram tereyağı
3 su bardağı su
2,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tutam tuz
3 adet yumurta
2 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı nişasta
Kızartmak için malzemeler
Ayçiçeği yağı
Şerbeti için malzemeler
4 su bardağı su
4,5 su bardağı toz şeker
5-6 damla limon suyu
Süslemek için malzemeler
Toz Antep fıstığı

Şambali tatlısı nasıl yapılır Şambali tarifi ve püf noktaları
Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tarifi ve püf noktaları

Yapılışı:

Bir tencereye şeker ve suyu koyup kaynatın. Ardından 5-6 damla limon suyu ekleyip soğumaya bırakın.

Bir tencereye tereyağı ve suyu koyup tencerenin altını açın, yağ eridiğinde unu içine eleyerek ilave edin.

Şeker ve tuzu da ilave edip karıştırın ve ortalama 10 dakika pişirin.

Pişen hamurun altını kapatın ancak kabuk bağlamaması için sürekli karıştırmaya devam edin. Bu sayede hamurunuz soğumaya başladığında, içine yumurtaları teker teker ilave ederek karıştırın.

Yumurtaları iyice yedirdikten sonra içerisine nişasta ve irmiği ilave edip karıştırın.

Hazır olan hamurunuzu tırtıklı uç takılı olan sıkma torbanıza alın.

Bir tencerenin içerisine bolca yağ koyun ve yağ soğukken sıkma torbasındaki hamuru serçe parmağı uzunluğunda parçalar olacak şekilde sıkın.

Ardından ocağın altını açıp, kısık ateşte tatlının altın sarısı rengini alana kadar pişmesini sağlayın.

Pişen tatlınızı soğuk şerbete aktarın ve sonrasında toz fıstık serperek servis edin.

Ev baklavası tarifi
Ev baklavası tarifi

Tulumba kaç kalori?

1 adet küçük (10 gr) 28 kcal 
1 adet orta boy (60 gr) 169 kcal
1 porsiyon (240 gr) 677 kcal 

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