Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı kaç kalori?
Tatlı ve sokak lezzeti deyince tulumba tatlısının çıtırtısı kulağımıza çalınıyor. Ancak her ne kadar sokak lezzeti olsa da tulumbanın en güzel hali evde yapılanı. Lokma tatlısını da anımsatan tulumba tatlısını her evde bulunan malzemelerle hazırlamak mümkün. Peki, büyük küçük herkesin severek tükettiği tulumba tatlısı nasıl yapılır, bir tanesi kaç kalori?
Tulumba tatlısının ülkemiz kültüründeki yeri diğer tatlılara oranla biraz farklı. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık tulumba tatlısıyla kim bilir kaç nesil büyüdü. Bu yüzden tulumba, bizi anılar denizine götüren özel bir lezzet. Adı farklı yerlerde farklı şekillerde anılsa da tulumbanın bir özelliği var ki her yerde aynı: Tırtıl şekli. Peki, tulumba tatlısına bu şekil nasıl veriliyor? İşte, tulumba tatlısının tarifi
TULUMBA TATLISI
Hamuru için malzemeler
100 gram tereyağı
3 su bardağı su
2,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tutam tuz
3 adet yumurta
2 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı nişasta
Kızartmak için malzemeler
Ayçiçeği yağı
Şerbeti için malzemeler
4 su bardağı su
4,5 su bardağı toz şeker
5-6 damla limon suyu
Süslemek için malzemeler
Toz Antep fıstığı
Yapılışı:
Bir tencereye şeker ve suyu koyup kaynatın. Ardından 5-6 damla limon suyu ekleyip soğumaya bırakın.
Bir tencereye tereyağı ve suyu koyup tencerenin altını açın, yağ eridiğinde unu içine eleyerek ilave edin.
Şeker ve tuzu da ilave edip karıştırın ve ortalama 10 dakika pişirin.
Pişen hamurun altını kapatın ancak kabuk bağlamaması için sürekli karıştırmaya devam edin. Bu sayede hamurunuz soğumaya başladığında, içine yumurtaları teker teker ilave ederek karıştırın.
Yumurtaları iyice yedirdikten sonra içerisine nişasta ve irmiği ilave edip karıştırın.
Hazır olan hamurunuzu tırtıklı uç takılı olan sıkma torbanıza alın.
Bir tencerenin içerisine bolca yağ koyun ve yağ soğukken sıkma torbasındaki hamuru serçe parmağı uzunluğunda parçalar olacak şekilde sıkın.
Ardından ocağın altını açıp, kısık ateşte tatlının altın sarısı rengini alana kadar pişmesini sağlayın.
Pişen tatlınızı soğuk şerbete aktarın ve sonrasında toz fıstık serperek servis edin.
Tulumba kaç kalori?
1 adet küçük (10 gr) 28 kcal
1 adet orta boy (60 gr) 169 kcal
1 porsiyon (240 gr) 677 kcal
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