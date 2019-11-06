Trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte trileçe malzemeleri ve tarifi
Trileçe, son birkaç yılda ülkemizde de çok popüler olan bir Balkan tatlısıdır. Orjinalinde üç sütle yapılan ve üzerine karamel sos eklenen trileçenin böğürtlenli ve çikolatalı çeşitleri de mevcut. Peki, trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte, trileçe malzemeleri ve tarifi...
Trileçe ismi İspanyolca'da "üç" ve "süt" anlamına gelen "tres" ve "leches" kelimelerinden türemiştir. Hazırlanışı esnasında pandispanya adı verilen kekin üzerine dökülen şerbette üç farklı süt kullanılmaktadır. En çok karamelli trileçe tarifi tercih ediliyor fakat frambuaz, limon, portakal, vanilya, çikolata, hindistan cevizi soslu trileçe tarifleri de mevcuttur. Her evde bulunan malzemelerle yapılabilen trileçenin tarifini doğru şekilde uygulayarak ister misafirlerinize sunabilir, isterseniz de kendinizi şımartabilirsiniz.
TRİLEÇE
Keki için :
3 adet orta boy yumurta
3 Türk kahvesi fincanı un (126 gr)
4 Türk kahvesi fincanı toz şeker (268 gr)
1 Türk kahvesi fincanı su (68 gr)
1 paket kabartma tozu
1 çimdik tuz
Kalıbı yağlamak için bir miktar tereyağı
Şerbeti için :
1,5 su bardağı soğuk süt
2 su bardağı krema
Üzeri için:
1 paket hazır karamel sos
EVDE KARAMEL YAPIMI İÇİN TIKLAYIN
TRİLEÇE YAPIMI
Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Aklarını bir çimdik tuz ve 1 türk kahvesi fincanı toz şeker ekleyerek çırpın. Yumurta sarılarına 3 türk kahvesi fincanı toz şeker ekleyerek çırpmaya başlayın. Sonrasında 1 türk kahvesi fincanı su ekleyerek tüm şeker tamamen eriyinceye kadar çırpın. Kabarttığınız yumurta aklarına çırptığınız yumurta sarılarını ilave ederek karıştırın. 2 türk kahvesi fincanı unu 2 seferde eleyerek, yumurtaları söndürmemek için alttan yukarıya doğru karıştırarak ilave edin. 3. fincan un ile birlikte kabartma tozu ve vanilini de eleyerek hamura ekleyin ve topak kalmayıncaya kadar dikkatlice karıştırın. Orta boy dikdörtgen bir kabı yağlayın. Triliçe hamurunu kalıba aktarın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında kekin içi kuru çıkıncaya kadar (yaklaşık 35 dk) pişirin.
Pişen keki fırından alın, bir çöp şiş yardımıyla sık aralıklarla delikler açın. Krema ve sütü karıştırarak kekin üzerinde dökün. Kremalı şerbeti çekmesi için keki 5 dakika kadar dinlendirin. Oda sıcaklığına gelen kekin üzerini karamel sos ile kaplayarak buzdolabına alın.