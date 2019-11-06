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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
06.11.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte trileçe malzemeleri ve tarifi

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Trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte trileçe malzemeleri ve tarifi

Trileçe, son birkaç yılda ülkemizde de çok popüler olan bir Balkan tatlısıdır. Orjinalinde üç sütle yapılan ve üzerine karamel sos eklenen trileçenin böğürtlenli ve çikolatalı çeşitleri de mevcut. Peki, trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte, trileçe malzemeleri ve tarifi...

Trileçe ismi İspanyolca'da "üç" ve "süt" anlamına gelen "tres" ve "leches" kelimelerinden türemiştir. Hazırlanışı esnasında pandispanya adı verilen kekin üzerine dökülen şerbette üç farklı süt kullanılmaktadır. En çok karamelli trileçe tarifi tercih ediliyor fakat frambuaz, limon, portakal, vanilya, çikolata, hindistan cevizi soslu trileçe tarifleri de mevcuttur. Her evde bulunan malzemelerle yapılabilen trileçenin tarifini doğru şekilde uygulayarak ister misafirlerinize sunabilir, isterseniz de kendinizi şımartabilirsiniz.

TRİLEÇE

Keki için :

3 adet orta boy yumurta
3 Türk kahvesi fincanı un (126 gr)
4 Türk kahvesi fincanı toz şeker (268 gr)
1 Türk kahvesi fincanı su (68 gr)
1 paket kabartma tozu
1 çimdik tuz
Kalıbı yağlamak için bir miktar tereyağı

Şerbeti için :

1,5 su bardağı soğuk süt
2 su bardağı krema

Üzeri için:

1 paket hazır karamel sos

EVDE KARAMEL YAPIMI İÇİN TIKLAYIN

TRİLEÇE YAPIMI

Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Aklarını bir çimdik tuz ve 1 türk kahvesi fincanı toz şeker ekleyerek çırpın. Yumurta sarılarına 3 türk kahvesi fincanı toz şeker ekleyerek çırpmaya başlayın. Sonrasında 1 türk kahvesi fincanı su ekleyerek tüm şeker tamamen eriyinceye kadar çırpın. Kabarttığınız yumurta aklarına çırptığınız yumurta sarılarını ilave ederek karıştırın. 2 türk kahvesi fincanı unu 2 seferde eleyerek, yumurtaları söndürmemek için alttan yukarıya doğru karıştırarak ilave edin. 3. fincan un ile birlikte kabartma tozu ve vanilini de eleyerek hamura ekleyin ve topak kalmayıncaya kadar dikkatlice karıştırın. Orta boy dikdörtgen bir kabı yağlayın. Triliçe hamurunu kalıba aktarın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında kekin içi kuru çıkıncaya kadar (yaklaşık 35 dk) pişirin.

Pişen keki fırından alın, bir çöp şiş yardımıyla sık aralıklarla delikler açın. Krema ve sütü karıştırarak kekin üzerinde dökün. Kremalı şerbeti çekmesi için keki 5 dakika kadar dinlendirin. Oda sıcaklığına gelen kekin üzerini karamel sos ile kaplayarak buzdolabına alın.

 

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