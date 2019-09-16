Trança Balığı nedir ve nasıl pişirilir?

Trança Balığı, aşırı yağlı olarak bilinmektedir. Izgara ile yapılabildiği gibi çorbası da hayli lezzetli olmaktadır. Ağırlığı 18 kilograma kadar çıkan Trança Balığı, yeni sezona

TRANÇA BALIĞI NEDİR?

Trança genelde sinaritlerin irisi için kullanilan bir isimdir. Lagos ve orfozla büyük benzerlik gösterirlerse de ayri familyalara mensupturlar.

Okyanus-göçer bir balık olan Trança, taban-yüzücüdür. Acı suya girer ve 200 metre derinliğe kadar rastlanır. Boyu 100 cm’den fazla olabilir. Ticari balıkçılığı vardır. Sert zeminde yaşar. Gençleri kıyıya yakın dururken daha olgun olanlar ise derindedir. Trança balığı 2 yılda olgunlaşır. Yumurtlama göçü kıyıya koşuttur (paraleldir). Kesintili olarak ilkbahar ve sonbaharda yumurtlar.

SÜTLÜ TRANÇA BALIĞI NASIL PİŞİRİLİR?

MALZEMELER

750 gram levrek, trança veya orfoz balığı

2 adet defne yaprağı

2 adet orta boy havuç

3 kaşık katı yağ

300 gram mantar

6 kaşık un

3 su bardağı ılık süt

1 adet soğan

2 su bardağı su

50 gram rendelenmiş kaşar peynir

Tuz

Balıkları yıkayıp bir süzgeçte dinlendirirken diğer malzemeleri hazırlayın. Havuçların kabuklarını kazıyın. Havuç ve mantarları ince ince doğrayın. Soğanı ikiye bölün. Tencerede suyu kaynatarak tuzunu ekledikten sonra içine balığı, soğanı, mantarları, havuçları, defne yapraklarını koyup, bir taşım kaynatın. Köpüğünü alıp, 5 dakika pişirin. Kevgir ile içindeki malzemeleri süzdürerek bir kaba aktarın. Bir başka tencerede erittiğiniz yağın içinde unu biraz kavurun. Ilık sütü kavrulmuş una azar azar yedirerek bir çırpma teli ile karıştırın. Tuzunu ayarlayıp, bir taşım kaynatın ve ateşten alın. Balığı oval kapaklı tencereye yerleştirip üzerine havuç ve mantarları ekleyin. Hazırladığınız sosu balığın üzerine gezdirip, kaşarı serpiştirin. Tencerenin kapağını kapatın,orta ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

TRANÇA KAFASIYLA BALIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Balık çorbası için uygun görülen balığın, Kırlangıç, İskorpit, Adabeyi (Lipsoz), Öksüz, Trança’nın kafası, küçük boy Lagos olduğu, bazı otoriteler tarafından kabul görmüştür. Palamut'un etinin siyah olması dolayısıyla çorbasının yapılamayacağı, kanaatler arasındadır.

Bunun için 500 gr ayıklanmış balık, 1 diş sarımsak, 2 küçük kuru soğan, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı un, bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı yağ, yarım çay bardağı salça, 1 tane limon.

Yapılışı için temizlenmiş sazan balığını bir tencere içine 1 diş sarımsak, 1 küçük soğan dörde bölünerek atılır. Yarım demet maydanoz ve 1 adet limon ile kaynatılır. Soğuduktan sonra suyu malzemelerle birlikte kevgirden geçirilir. Elde edilen su bekletilir. Başka bir tencerede yağ ve ince kıyılmış soğan kavrulmaya yakın un ilave edilir, ardından salça ilave edilerek bekleyen balık suyu tencereye ilave edilip kaynamaya bırakılır. Su kaynamaya başlayınca nane ve tuz ilave edilir. Son olarak ayıklanmış balık etleri eklenir. Bu şekilde bir süre daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır. İstenirse servis sırasında kıyılmış maydanoz ve limon ilave edilebilir.