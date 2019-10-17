Torşon ne demek? Yemek yaparken kullanılan Torşon nedir?

Torşon, kelime manasıyla aşçı bezi anlamına gelmektedir. Genellikle beyaz renkte, dayanıklı ve havlu kumaştan yapılan Torşon, sıcak tencere ve tavaları tutmak için kullanılır.



– Aşçıların, en azından bir tanesi düzgünce katlanmış ve önlüğe iliştirilmiş olmak üzere iki mutfak bezine sürekli ihtiyacı vardır.

– Mutfak bezi özellikle sıcak tavalar tutulurken kuru tutulmak zorundadır.

– Eski bezler kullanılmamalıdır.