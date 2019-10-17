, Son Güncelleme:
Torşon ne demek? Yemek yaparken kullanılan Torşon nedir?
Torşon, mutfaktaki önemli malzemelerden birisidir. Torşon kullanımı, mutfakta çok uzun süreli zaman geçirenlerin sıklıkla başvurduğu husustur. Peki, Torşon nedir ve ne demektir? İşte, Torşon ne demek sorusunun cevabı ve Torşon hakkında detaylı bilgiler
Torşon, kelime manasıyla aşçı bezi anlamına gelmektedir. Genellikle beyaz renkte, dayanıklı ve havlu kumaştan yapılan Torşon, sıcak tencere ve tavaları tutmak için kullanılır.
– Aşçıların, en azından bir tanesi düzgünce katlanmış ve önlüğe iliştirilmiş olmak üzere iki mutfak bezine sürekli ihtiyacı vardır.
– Mutfak bezi özellikle sıcak tavalar tutulurken kuru tutulmak zorundadır.
– Eski bezler kullanılmamalıdır.