Tokat tavası tarifi

Patates, kabak, patlıcan ve biberi iri şekilde doğrayın.



Sarımsak ve soğanları soyun.

Tepsiye sırasıyla patates, soğan, patlıcan, biber, kabak ve eti yerleştirin. Aralara da sarımsakları ekleyin.



Etin üzerine de kuyruk yağını ilave edin.



Son olarak baharatları ve tuzu serpip fırına verin.



Kuyruk yağı eriyince üzerine ufak ufak doğranmış domatesleri yerleştirip tekrar fırına verin.

Pişince malzemeleri fazla karıştırmadan servis tabağına alın.

Afiyet olsun...