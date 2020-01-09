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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

Tokat tavası tarifi

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Tokat tavası tarifi

Tokat tavası ile sofranıza fark katmaya ne dersiniz? Her ne kadar Tokat tavasının yapılışı biraz zahmetli olsa da yemesi de bir o kadar keyifli. Tadına doyamayacağınız bu geleneksel lezzetin tarifini sizin hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Mutlaka deneyin.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram dana kuşbaşı
  • 150 gram kuyruk yağı
  • 4 adet patates
  • 2 adet kabak
  • 2 adet patlıcan
  • 250 gram arpacık soğan
  • 1 baş sarımsak
  • 4-5 adet domates
  • 4 adet yeşil biber
  • 1 su bardağı su
  • Kimyon
  • Pul biber
  • Tuz

Hazırlanışı

Patates, kabak, patlıcan ve biberi iri şekilde doğrayın.

Sarımsak ve soğanları soyun.

Tepsiye sırasıyla patates, soğan, patlıcan, biber, kabak ve eti yerleştirin. Aralara da sarımsakları ekleyin.

Etin üzerine de kuyruk yağını ilave edin.

Son olarak baharatları ve tuzu serpip fırına verin.

Kuyruk yağı eriyince üzerine ufak ufak doğranmış domatesleri yerleştirip tekrar fırına verin.

Pişince malzemeleri fazla karıştırmadan servis tabağına alın.

Afiyet olsun...

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