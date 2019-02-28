Adı tüm dünyada Türk mutfağıyla birlikte anılır kebabın. Haksız da değildir hani zira ülkemizin dört bir yanında çeşit çeşit kebaplar yapılır. Adana’yı Urfa’yı herkes bilir de daha az bilinen enfes kebaplarımız da var. Mesela Tokat kebabı… Kuzu eti ve sebzelerle yapılan Tokat kebabı, çok fazla uğraşmadan nefis bir et yemeği hazırlamak isteyenler için çok uygun. Gelsin öyleyse Tokat kebabı tarifi…
Etleri iri iri doğrayıp tuzlayın.
Patlıcanları alaca soyup patlıcanın büyüklüğüne göre, enine ikiye ya da üçe kesin ve iri iri dilimleyin.
Doğradığınız patlıcanları tuzlu suya koyup kenara alın.
Patatesleri soyup D şeklinde ince ince dilimleyin.
Domatesleri küp küp doğrayın. Sarımsakları soyun ama bütün kalsınlar.
Yuvarlak bir fırın tepsisine, bir patlıcan, bir et, bir patates olarak yerleştirin. Ortada kalan boğluğa domatesleri ve sarımsakları yerleştirin.
En üste de biberleri dizip üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirin ve tuz serpin.
Fırını 220 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi 1 saat fırında pişirin.
Ardından çıkarıp sıcak sıcak servis edin.