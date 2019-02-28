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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Tokat kebabı tarifi
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Tokat kebabı tarifi

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Tokat kebabı tarifi

Adı tüm dünyada Türk mutfağıyla birlikte anılır kebabın. Haksız da değildir hani zira ülkemizin dört bir yanında çeşit çeşit kebaplar yapılır. Adana’yı Urfa’yı herkes bilir de daha az bilinen enfes kebaplarımız da var. Mesela Tokat kebabı… Kuzu eti ve sebzelerle yapılan Tokat kebabı, çok fazla uğraşmadan nefis bir et yemeği hazırlamak isteyenler için çok uygun. Gelsin öyleyse Tokat kebabı tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 500 gram kuzu but eti
  • 3 adet patlıcan
  • 1 adet patates
  • 4 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • 4 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 silme tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Etleri iri iri doğrayıp tuzlayın.

Patlıcanları alaca soyup patlıcanın büyüklüğüne göre, enine ikiye ya da üçe kesin ve iri iri dilimleyin.

Doğradığınız patlıcanları tuzlu suya koyup kenara alın.

Patatesleri soyup D şeklinde ince ince dilimleyin.

Domatesleri küp küp doğrayın. Sarımsakları soyun ama bütün kalsınlar.

Yuvarlak bir fırın tepsisine, bir patlıcan, bir et, bir patates olarak yerleştirin. Ortada kalan boğluğa domatesleri ve sarımsakları yerleştirin.

En üste de biberleri dizip üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdirin ve tuz serpin.

Fırını 220 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi 1 saat fırında pişirin.

Ardından çıkarıp sıcak sıcak servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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