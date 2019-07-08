Tırtıl kurabiye tarifi

Kurabiyeler çay saatlerini, kahve molalarının vazgeçilmez lezzetleri. Kurabiye yaparken lezzet kadar görünüm ve sunuma da önem verenlerdenseniz, tırtıl kurabiyeyi çok beğeneceksiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği tırtıl kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Siz de mutlaka denemelisiniz…
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile sıvı yağı yoğurma kabına alın.
İçine şekeri ilave edip iyice çırpın.
Ardından yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin.
Kabartma tozu, vanilya ve 3 su bardağı civarı unu eleyerek karışıma ekleyin.
Kurabiye hamurunu tırtıklı uç takılmış krema torbasına doldurun.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serip kurabiyeden dilediğiniz büyüklükte yağlı kağıdın üzerine sıkın.
Fırını 170 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.
Kurabiyeler kızarınca çıkarıp soğuyunca üstlerine pudra şekeri serpin. Çikolata sosuyla da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…