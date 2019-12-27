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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Tirit tarifi
ORTA ZORLUKTA

Tirit tarifi

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Tirit tarifi

Tirit Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı şekillerde yapılabilen bir yemek. Biz bu tarifimizde Balıkesir usulü tiritin malzemelerini ve yapılış aşamalarını ele aldık. Oldukça pratik ve lezzetli bir yemek olan tirit, zor zamanlarda kurtarıcınız olacak tariflerden. İşte tirit tarifimiz…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 adet bayat ekmek
  • 4 adet tavuk baget
  • 3 adet domates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Karabiber
  • Yarım demet maydanoz

Hazırlanışı

Domatesi rendeleyin.

Tavukları domateslerle birlikte 2 litre suda haşlayın.

Bu esnada ekmeği küp küp doğrayın ve tepsiye dizin.

Tavuğun suyunu ekmeklerin üzerine gezdirip çekmesini bekleyin.

Tavukların etlerini çatalla didikleyip ekmeklerin üzerine yerleştirin.

Tereyağını kızdırıp malzemelerin üzerine gezdirin.

Karabiber ekip kıyılmış maydanozla birlikte servis edin. Afiyet olsun…

Tavuk Suyu Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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