Tirit tarifi

Tirit Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı şekillerde yapılabilen bir yemek. Biz bu tarifimizde Balıkesir usulü tiritin malzemelerini ve yapılış aşamalarını ele aldık. Oldukça pratik ve lezzetli bir yemek olan tirit, zor zamanlarda kurtarıcınız olacak tariflerden. İşte tirit tarifimiz…