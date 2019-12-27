Tirit tarifi

Tirit Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı şekillerde yapılabilen bir yemek. Biz bu tarifimizde Balıkesir usulü tiritin malzemelerini ve yapılış aşamalarını ele aldık. Oldukça pratik ve lezzetli bir yemek olan tirit, zor zamanlarda kurtarıcınız olacak tariflerden. İşte tirit tarifimiz…
Domatesi rendeleyin.
Tavukları domateslerle birlikte 2 litre suda haşlayın.
Bu esnada ekmeği küp küp doğrayın ve tepsiye dizin.
Tavuğun suyunu ekmeklerin üzerine gezdirip çekmesini bekleyin.
Tavukların etlerini çatalla didikleyip ekmeklerin üzerine yerleştirin.
Tereyağını kızdırıp malzemelerin üzerine gezdirin.
Karabiber ekip kıyılmış maydanozla birlikte servis edin. Afiyet olsun…