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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Tarifleri
03.07.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Tirit nedir, nasıl yapılır?

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Tirit nedir, nasıl yapılır?

Orta Asya kültürünün bir parçası olan tirit, yöresel yemeklerden biridir. Samsun'un ilçeleri olan Çarşamba, Kavak, Vezirköprü, Havza, Lâdik ve Asarcık 5 ilçenin tescillenerek patenti alınmış kaz tiridi vardır. Tirit, bazı yörelerde düğün yemeği olarak da bilinmektedir. Bu yemeği Ramazan ayında pideyle yapabilirsiniz. Peki, tirit nasıl yapılır? İşte, tirit için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi

Tirit, et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan yemektir. Tirit kelimesi Farsça bir kelimedir. Yörelere göre çok farklı et çeşitleri konulabilir. Kaz, ördek, tavuk, inek, koyun eti ile yapılan çeşitleri vardır. Papara ve Orta Asya'da yapılan Beşbarmak yemeği ile benzerlik gösterir.

Samsun yöresinin en meşhur yemeği kaz etiyle yapılan Kaz Ekmeği'dir. Mahallî olarak tirit denir. Kazın eritilen kızgın yağına batırılmış yufkalarla (yoka), yine kazın yağı ile yapılmış bulgur pilavı üzerine pişirilmiş kaz eti serilip çatal-kaşık kullanmadan et ve pilavın üstüne yufka konur ve parmak uçlarıyla et ve pilav bu yufkaya sarılır ve büyük bir lokma halinde yenir.

Malzemeler

500 gram dana eti
4 adet tırnak pide
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber veya salça
2 iri diş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 adet defne yaprağı

Hazırlanışı

İrice doğranmış dana etlerini 2 su bardağı suyla düdüklü tencereye alın.
İçine tuz, karabiber ve defne yaprağını da ekleyip 30-40 dakika kadar pişirin.
Etleri pişince bir çatal yardımıyla lif lif didikleyin. Suyunu ayırın.
Pideleri küp küp doğrayıp 15 dakikalığına fırına verin ve kıtır kıtır olmasını sağlayın.
Tabaklara bölüştürdüğünüz pidenin üzerine etin suyundan gezdirin ve etleri yerleştirin.
Yoğurdu çırpıp etlerin üzerine gezdirin.
Tereyağını eritip içine kırmızı biber veya salça ekleyip kızdırın.
Kırmızı yağı yoğurdun üzerine gezdirip sıcak sıcak servis edin.
Didiklenmiş et yerine tavuk veya kavrulmuş kıyma da kullanabilirsiniz.

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