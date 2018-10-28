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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
Bilal Kahyaoğlu, Özgür Alantor, AA (Kastamonu)
28.10.2018 - 07:10, Son Güncelleme:

"Tiridine bandım" türküsündeki tiridi hiç merak etmiş miydiniz?

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"Tiridine bandım" türküsündeki tiridi hiç merak etmiş miydiniz?

Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden kel simitle yapılan ve bu özelliği nedeniyle başka yöredekilerden ayrılan "tirit" ile 10 bin yıllık Hitit buğdayı siyez kullanılan "eyşili pilav", hem yöre halkı hem de turistler tarafından ilgi görüyor 

Adına türkü yazılan "tirit" ile siyez buğdayı kullanılarak yapılan "eyşili pilav", Kastamonu mutfağının önemli yöresel lezzetleri arasında yer alıyor.

Tosya ilçesine ait "Manda yuva yapmış söğüt dalına" türküsünde adı geçen, kente özgü yaklaşık 150 yıllık kel simit ve kemik suyuyla yapılan "tirit" ile 10 bin yıllık siyez buğdayı kullanılan "eyşili pilav", hem yöre halkı hem de turistler tarafından ilgi görüyor. 

Kentte tarihi Cem Sultan Bedesteni'ndeki restoranda mutfak şefi olarak çalışan Önder Tingiroğlu, AA muhabirine, tiridin geçmiş yıllarda köylerde yapıldığını söyledi. 

Daha sonra kentteki restoranlarda da yapılmaya başlanan tiridin Kastamonu'nun yöresel lezzetleri arasında bulunduğunu vurgulayan Tingiroğlu, "Tirit başka yörelerde de yapılıyor ama bizi ayıran özelliği kel simit kullanmamız ve kemik suyunda pişirmiş olmamız. Yöresel lezzetimizi unutturmamak için restoranımızda bu tadı misafirlerimize sunuyoruz" dedi. 

Tiridin yapılışı hakkında bilgi veren Tingiroğlu, kel simidi küçük parçalar haline getirdiklerini, daha sonra kaynatılan kemik suyunun içine döktüklerini anlattı. 

Simitleri hamurlaşmadan süzerek aldıklarını belirten Tingiroğlu, "Tiridi tirit yapan kemik suyunda pişmesi. Daha sonra üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Son olarak da üzerine dana kıyma ekleyip tereyağıyla sunumunu yapıyoruz" ifadesini kullandı. 

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezden yapılan "eyşili pilav" da Kastamonu'nun önemli yöresel lezzetleri arasında bulunuyor. 

Tarihi Münire Medresesi'ndeki restoranda aşçılık yapan Fahriye Tatlı tarafından geleneklere uygun olarak yapılan "eyşili pilav", konukların beğenisine sunuluyor. 

Restoranın işletmecisi Yavuz Emen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu mutfağının çok zengin olduğunu, 800'ün üzerinde yemek çeşidi bulunduğunu söyledi.

Bunların unutulmasını istemediklerine işaret eden Emen, "Kastamonu'nun siyez buğdayı meşhurdur. Bu buğdayın en büyük özelliği tamamen doğal oluşudur. Yöresel yemeklerimizden eyşili pilavı siyez buğdayından yapıyoruz. Pilavın içine asma yaprağı, ısırgan otu, ebegümeci, kuru soğan katılıyor. Sonrasında da ayran konuluyor. Misafirlerimiz farklı bir tat olması nedeniyle eyşili pilavımızı çok beğeniyor" diye konuştu. 

Hamiyet Özyaylalı da Kastamonu'ya her geldiğinde eyşili pilavın tadına mutlaka baktığını belirterek, "Farklı bir tat olduğu için yemeden gitmiyoruz. Misafirlerimize de tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok farklı ve özel bir tat" değerlendirmesinde bulundu. 

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