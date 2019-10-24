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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tire şiş köfte tarifi

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Tire şiş köfte tarifi

Tire şiş köfte adından da anlaşıldığı gibi İzmir'e özgü bir yemek. Dananın en güzel bölgelerinden alınan et, iki defa çekildikten sonra bir gece buzdolabında dinlendirilir. Daha sonra üçüncü kez tekrar çekildikten sonra elde edilen kıyma tuz eklenerek yoğurulur. Daha sonra özel şişlere yayılarak dizilerek hazırlanır. İzmir veya Tire’deki kebapçılarda tadabileceğiniz Tire şiş köfteler günümüzde ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra dondurulup ısıtılarak kolayca hazırlanabiliyor. İzmir'in meşhur bu yemeği sofralarınızı şenlendirecek, yiyen tadına doyamayacak. İşte Tire şiş köfteyi evde hazırlamak isteyenler için malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

  • Izgarada
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı irmik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 200 gram tereyağı 
  • 5 adet domates
  • Yarım demet maydanoz
  • Yoğurt

Hazırlanışı

Kıymayı bir kaseye koyun ve rendelenmiş soğanı ekleyin.

İrmik, tuz ve baharatlarını da ilave ederek güzelce yoğurun.

Yoğurduğunuz kıymayı şişlere yayarak dizin.

Hazırladığınız köfteleri elektrikli bir ızgarada veya fırında pişirin.

Daha sonra bir tavada tereyağını kızdırın ve domatesleri küp küp doğrayıp içinde kavurun.

Ayrı bir yerde, kalan tereyağını da eritin. Pişirdiğiniz köfteleri içine atıp ve birkaç kez döndürün.

Servis tabağının en alt kısmına dilimlediğiniz domatesleri koyun, üstüne köfteleri yerleştirin.

Üzerine domates sosu ve maydanozları ilave edin.

Köftelerin üzerine de tereyağı dökerek yoğurt eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun...

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Fotoğraf: iStock
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