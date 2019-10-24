Tire şiş köfte tarifi

Tire şiş köfte adından da anlaşıldığı gibi İzmir'e özgü bir yemek. Dananın en güzel bölgelerinden alınan et, iki defa çekildikten sonra bir gece buzdolabında dinlendirilir. Daha sonra üçüncü kez tekrar çekildikten sonra elde edilen kıyma tuz eklenerek yoğurulur. Daha sonra özel şişlere yayılarak dizilerek hazırlanır. İzmir veya Tire’deki kebapçılarda tadabileceğiniz Tire şiş köfteler günümüzde ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra dondurulup ısıtılarak kolayca hazırlanabiliyor. İzmir'in meşhur bu yemeği sofralarınızı şenlendirecek, yiyen tadına doyamayacak. İşte Tire şiş köfteyi evde hazırlamak isteyenler için malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Kıymayı bir kaseye koyun ve rendelenmiş soğanı ekleyin.
İrmik, tuz ve baharatlarını da ilave ederek güzelce yoğurun.
Yoğurduğunuz kıymayı şişlere yayarak dizin.
Hazırladığınız köfteleri elektrikli bir ızgarada veya fırında pişirin.
Daha sonra bir tavada tereyağını kızdırın ve domatesleri küp küp doğrayıp içinde kavurun.
Ayrı bir yerde, kalan tereyağını da eritin. Pişirdiğiniz köfteleri içine atıp ve birkaç kez döndürün.
Servis tabağının en alt kısmına dilimlediğiniz domatesleri koyun, üstüne köfteleri yerleştirin.
Üzerine domates sosu ve maydanozları ilave edin.
Köftelerin üzerine de tereyağı dökerek yoğurt eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun...