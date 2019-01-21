Tiramisu nasıl yapılır? Orijinal tiramisu tarifi ve kolay tiramisu tarifi

İtalyan mutfağında tiramisu, çok yağlı ve yumuşak bir peynir olan mascarpone ve 'biscotti savoiardi' denilen bisküvilerle yapılır.

Türkiye'de mascarpone peynirini bulmak çok zor olduğu için tariflerde genellikle tuzsuz labne peyniri kullanılır. Biscotti savoiardi'yi ise marketlerde kedi dili bisküvi adıyla bulabilirsiniz. Daha pratik bir tiramisu tarifi arayanlar ise tatlılarında kedi dili bisküvi yerine hazır pasta tabanı kullanabilir.

Tiramisunun yapılışı aslında çok basittir. Muhallebi gibi bir krema hazırlanır ve kahveyle ıslatılarak yumuşatılmış bisküvilerin üzerine dökülür. Soğuduktan sonra da üzerine kakao serpilir.

Aşağıda sizin için biri daha orijinal tarife uygun, biri ise daha pratik iki tiramisu tarifi hazırladık. Bu çok pratik ve enfes tatlıyı çay saatlerinde misafirlerinize ikram edebileceğiniz gibi ara öğünlerde ya da yemeklerden sonra da zevkle tüketebilirsiniz.

Öncelikle kedi dili bisküviyle yapılan orijinal tiramisu tarifimize bir bakalım. İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 paket kedi dili bisküvi

Yarım su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı granül kahve ya da Türk Kahvesi

1 çorba kaşığı toz şeker

Krema için:

2 çorba kaşığı un

500 mililitre süt

2 adet yumurta sarısı

1,5 çay bardağı toz şeker

3-4 çorba kaşığı labne peynir

1 paket vanilya

Üzeri için:

1 çorba kaşığı kakao

Tiramisunun yapılışı ise şöyle:

Kedi dilini ıslatmak için su, süt, kahve ve toz şekeri bir kapta karıştırın ve bekletin. Krema için gerekli malzemeleri (labne ve vanilya hariç) çırpma teli ile karıştırın, pişirmeye bırakın. Orta ateşte koyu kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. İlk sıcaklığı geçtiğinde labne ve vanilyayı ilave ederek mikserle çırpın. Kedi dillerini kahveli ve sütlü karışıma batırıp çıkarın. Servis tabağına çok az kremadan dökerek kedi dillerini bir sıra dizin. Üzerine soğuyan kremadan dökün. Tekrar kedi dillerini ıslatarak üzerine dizin. Yine krema dökün ve son sırayı da oluşturun. Kalan kremayı da döküp yayın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Tiramisuyu servise almadan önce üzerine kakao eleyin. Dilimleyerek servis edin

Kolay tiramisu için ihtiyacınız olan malzemelerin listesi:

1 pasta tabanı

Kreması için:

2 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

1 kutu labne peyniri

Islatmak için:

1 yemek kaşığı hazır kahve

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı şeker

Kolay tiramisunun yapılışı:

Süt, yumurta, un ve şekeri karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kapatın ve biraz ılınmasını bekleyin. Vanilin ve labne peynirini tahta kaşıkla karıştırarak yedirin. Mikser ile iyice pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpın. Şeker ve hazır kahveyi suyla eritin. Pasta tabanının alt bölümünü servis tabağına yerleştirin ve üzerini hazır kahve ile ıslatın. Kremanın yarısını döküp üst bölümü üzerine yerleştirin. Onu da hazır kahve ile ıslatın ve geri kalan kremayı düzgün bir şekilde üzerine sürün. Bu işlemi hızlı bir şekilde yapmanız gerekir çünkü krema çabuk katılaşıyor. Bir gece buzdolabında bekletin ve üzerine kakao serperek servis edin.

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