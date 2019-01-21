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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
21.01.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Tiramisu nasıl yapılır? Orijinal tiramisu tarifi ve kolay tiramisu tarifi

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Tiramisu nasıl yapılır? Orijinal tiramisu tarifi ve kolay tiramisu tarifi

İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından tiramisu artık sadece İtalya'da değil dünyanın dört bir yanında yapılan ve zevkle tüketilen bir lezzet haline geldi. Kelime anlamı "Beni neşelendir" olan tiramisu, gerçekten de yiyene keyif veren bir tatlı. Peki evde tiramisu yapmak istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? İşte bu nefis İtalyan lezzetini sofrasında misafir etmek isteyenler için tiramisu yapımı ve püf noktaları...

İtalyan mutfağında tiramisu, çok yağlı ve yumuşak bir peynir olan mascarpone ve 'biscotti savoiardi' denilen bisküvilerle yapılır.

Türkiye'de mascarpone peynirini bulmak çok zor olduğu için tariflerde genellikle tuzsuz labne peyniri kullanılır. Biscotti savoiardi'yi ise marketlerde kedi dili bisküvi adıyla bulabilirsiniz. Daha pratik bir tiramisu tarifi arayanlar ise tatlılarında kedi dili bisküvi yerine hazır pasta tabanı kullanabilir.

Tiramisunun yapılışı aslında çok basittir. Muhallebi gibi bir krema hazırlanır ve kahveyle ıslatılarak yumuşatılmış bisküvilerin üzerine dökülür. Soğuduktan sonra da üzerine kakao serpilir.

Kupta tiramisu tarifi
Kupta tiramisu tarifi

Aşağıda sizin için biri daha orijinal tarife uygun, biri ise daha pratik iki tiramisu tarifi hazırladık. Bu çok pratik ve enfes tatlıyı çay saatlerinde misafirlerinize ikram edebileceğiniz gibi ara öğünlerde ya da yemeklerden sonra da zevkle tüketebilirsiniz.

Öncelikle kedi dili bisküviyle yapılan orijinal tiramisu tarifimize bir bakalım. İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 paket kedi dili bisküvi
Yarım su bardağı sıcak su
1 çorba kaşığı süt
1 çorba kaşığı granül kahve ya da Türk Kahvesi
1 çorba kaşığı toz şeker
Krema için:
2 çorba kaşığı un
500 mililitre süt
2 adet yumurta sarısı
1,5 çay bardağı toz şeker
3-4 çorba kaşığı labne peynir
1 paket vanilya
Üzeri için:
1 çorba kaşığı kakao

Tiramisunun yapılışı ise şöyle:

Kedi dilini ıslatmak için su, süt, kahve ve toz şekeri bir kapta karıştırın ve bekletin. Krema için gerekli malzemeleri (labne ve vanilya hariç) çırpma teli ile karıştırın, pişirmeye bırakın. Orta ateşte koyu kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. İlk sıcaklığı geçtiğinde labne ve vanilyayı ilave ederek mikserle çırpın. Kedi dillerini kahveli ve sütlü karışıma batırıp çıkarın. Servis tabağına çok az kremadan dökerek kedi dillerini bir sıra dizin. Üzerine soğuyan kremadan dökün. Tekrar kedi dillerini ıslatarak üzerine dizin. Yine krema dökün ve son sırayı da oluşturun. Kalan kremayı da döküp yayın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Tiramisuyu servise almadan önce üzerine kakao eleyin. Dilimleyerek servis edin

Gelin bohçası tarifi
Gelin bohçası tarifi

Kolay tiramisu için ihtiyacınız olan malzemelerin listesi:

1 pasta tabanı
Kreması için:
2 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
4 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı un
1 paket vanilin
1 kutu labne peyniri
Islatmak için:
1 yemek kaşığı hazır kahve
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı şeker

Kolay tiramisunun yapılışı:

Süt, yumurta, un ve şekeri karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kapatın ve biraz ılınmasını bekleyin. Vanilin ve labne peynirini tahta kaşıkla karıştırarak yedirin. Mikser ile iyice pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpın. Şeker ve hazır kahveyi suyla eritin. Pasta tabanının alt bölümünü servis tabağına yerleştirin ve üzerini hazır kahve ile ıslatın. Kremanın yarısını döküp üst bölümü üzerine yerleştirin. Onu da hazır kahve ile ıslatın ve geri kalan kremayı düzgün bir şekilde üzerine sürün. Bu işlemi hızlı bir şekilde yapmanız gerekir çünkü krema çabuk katılaşıyor. Bir gece buzdolabında bekletin ve üzerine kakao serperek servis edin.

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