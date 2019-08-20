Testi kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım testi kebabı tarifi…
Testi kebabı Yozgat ilinin tescilli yemeğidir. Bir özelliği de, resmi davetlerde testiyi kıracak olan kişinin kırmadan önce, yapacağı bir işe dair bir söz vermesinin gelenek haline gelmiş olmasıdır. Peki, ismini yapılış şeklinden alan testi kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım testi kebabı tarifi…
Testi kebabının özelliği testinin ağzının dar oluşudur. Daha ziyade bağ bozumu ve mesirelik yerlerde yapılır. Koyun etinin yağlı kaburga kısmı alınarak doğranır, tuzlanıp testinin içine konur. Kömür ateşinin ortasına oturtulur. Ağzı temiz bir bezle bağlanır, ara sıra kulplarından tutularak silkelenir.
35-40 dakika sonra arzuya göre içine küçük temizlenmiş soğan, patates, patlıcan, havuç, yeşil biber ilavesi ile ağzı iyice bağlanarak ateşe tekrar konur. Ara sıra silkelenir; piştikten sonra servis tabağına alınarak üzerine kimyon ekilir.
Malzemeler:
3 adet bostan patlıcanı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
2 adet kapya biber
2 adet yeşil biber
400 gram dana kuşbaşı eti
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Üzeri için:
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı salça
Yapılışı:
Bostan patlıcanları pijamalı soyun ve ortadan ikiye kesin. İçlerini oyduktan sonra, limonlu suya yatırın ve acısını alana kadar bekletin.
Patlıcanları sudan çıkarıp, iyice kurulayın ve kızgın yağda kızartın.
Bir tavada sıvı yağ ile birlikte soğanları yumuşayıncaya kadar kavurun.
Biberleri de ekleyin ve hepsi yumuşayana kadar kavurun.
Kuşbaşı etleri üzerilerine ekleyip, tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyip, etler pişene kadar pişirin ve ocaktan alın.
Patlıcanları ısıya dayanıklı bir kaba alın ve pişirdiğiniz etli karışımı patlıcanların içerisine aktarın.
Salçalı suyu patlıcanların üzerine gezdirdikten sonra 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin.