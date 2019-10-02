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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Terkib-i çeşidiyye tarifi
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Terkib-i çeşidiyye tarifi

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Terkib-i çeşidiyye tarifi

Osmanlı mutfağında etle meyveyi bir araya getiren yemeklerin nefaseti hepimizin malumu. Terkib-i çeşidiyye de bu yemeklerden biri. İçinde kuzu etinin yanı sıra kayısı, erik, elma gibi meyveler bulunan terkib-i çeşidiyyeyi mutlaka denemelisiniz. Sofranızı saray sofrasına dönüştürecek bu tarifin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Ellerinize sağlık…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 500 gram kuzu but
  • 150 gram kuzu kıyması
  • 150 gram kuru kayısı
  • 150 gram kuru erik
  • 150 gram badem
  • 300 gram elma
  • 50 mililitre nar ekşisi
  • 20 mililitre bal
  • 10 gram nişasta
  • 30 mililitre gül suyu
  • Tuz

Hazırlanışı

Bal ve nar ekşisini bir kaseye boşaltın.

Üzerine 1 su bardağı ılık su ekleyip iyice eriyene kadar karıştırın.

Kuşbaşı kuzu etini kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Et suyunu çekince ballı karışımı ve damak zevkinize uygun miktarda tuzu ilave edin.

Altını iyice kısıp kapağı kapalı olarak 45 dakika pişirin.

Suyu azalırsa biraz daha su ilave edebilirsiniz.

Bu esnada kıymayı tuzla yoğurup minik köfteler hazırlayın.

Bademleri sıcak suda bekletip kabuklarını soyun.

Etler pişince köfteleri, bademleri, kayısıları ve erikleri ete ilave edin.

Gerekirse biraz daha tuz ekleyip 20 dakika daha pişirin.

Bu esnada elmaları soyup yarım ay şeklinde dilimleyin.

Kayısılar yumuşayınca elmaları yemeğin üzerine yerleştirin.

Elmalar da pişince nişasta ve gül suyunu karıştırıp ezin ve yemeğin suyuna ilave edin.

Tüm malzemeyi tabaklara bölüştürüp pilavla servis edin. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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