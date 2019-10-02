Terkib-i çeşidiyye tarifi

Osmanlı mutfağında etle meyveyi bir araya getiren yemeklerin nefaseti hepimizin malumu. Terkib-i çeşidiyye de bu yemeklerden biri. İçinde kuzu etinin yanı sıra kayısı, erik, elma gibi meyveler bulunan terkib-i çeşidiyyeyi mutlaka denemelisiniz. Sofranızı saray sofrasına dönüştürecek bu tarifin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Ellerinize sağlık…
Bal ve nar ekşisini bir kaseye boşaltın.
Üzerine 1 su bardağı ılık su ekleyip iyice eriyene kadar karıştırın.
Kuşbaşı kuzu etini kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Et suyunu çekince ballı karışımı ve damak zevkinize uygun miktarda tuzu ilave edin.
Altını iyice kısıp kapağı kapalı olarak 45 dakika pişirin.
Suyu azalırsa biraz daha su ilave edebilirsiniz.
Bu esnada kıymayı tuzla yoğurup minik köfteler hazırlayın.
Bademleri sıcak suda bekletip kabuklarını soyun.
Etler pişince köfteleri, bademleri, kayısıları ve erikleri ete ilave edin.
Gerekirse biraz daha tuz ekleyip 20 dakika daha pişirin.
Bu esnada elmaları soyup yarım ay şeklinde dilimleyin.
Kayısılar yumuşayınca elmaları yemeğin üzerine yerleştirin.
Elmalar da pişince nişasta ve gül suyunu karıştırıp ezin ve yemeğin suyuna ilave edin.
Tüm malzemeyi tabaklara bölüştürüp pilavla servis edin. Afiyet olsun…