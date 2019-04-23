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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
23.04.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Teriyaki nedir? Teriyaki sos nasıl yapılır?

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Teriyaki nedir? Teriyaki sos nasıl yapılır?

Japon mutfağında geçen bir terim olan teriyaki, günümüzde birçok farklı kültürün mutfağında bulunmaktadır. Teriyaki yapılış şekli bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Peki, teriyaki tam olarak nedir? Teriyaki sos nasıl yapılır?

Teriyaki, Japon mutfağında bir yemek pişirme tekniğidir. Teriyaki ismi Japonca "teri" ve "yaki" kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Teri parlatmak (yemeğin üzerine konulan sos teriyakiye parlaklığını verir) ve yaki ızgara ya da kavurmak anlamına gelmektedir. Yemek üzerine teriyaki sosu eklendikten sonra ızgara yapılarak ya da kavrularak pişirilir. Teriyaki sosu içerisinde soya sosu, mirin ve şeker olan bir çeşit sostur. Teriyaki yapılırken Japonya'da genellikle balık eti tercih edilir. Batıda ise tavuk, kuzu, ve dana etleri kullanılır.

TERİYAKİ SOS NASIL YAPILIR? 

1 su bardağı su
1 / 4 su bardağı soya sosu
5 tatlı kaşığı paketlenmiş kahverengi şeker
1 çorba kaşığı bal
1/2 çay kaşığı öğütülmüş zencefil
1 / 4 çay kaşığı sarımsak tozu
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 / 4 bardak soğuk su

Bir tencerede 1 bardak su, soya sosu, kahverengi şeker, bal, zencefil ve sarımsak tozunu orta ateşte yaklaşık 1 dakika pişirin. Bir bardakta mısır nişastası ve 1/4 soğuk suyu karıştırın; çözünene kadar karıştırın, ardından tencereye ekleyin. Sosu pişirin ve koyulaşana kadar 5-7 dakika karıştırın.

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