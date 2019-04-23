Teriyaki nedir? Teriyaki sos nasıl yapılır?
Japon mutfağında geçen bir terim olan teriyaki, günümüzde birçok farklı kültürün mutfağında bulunmaktadır. Teriyaki yapılış şekli bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Peki, teriyaki tam olarak nedir? Teriyaki sos nasıl yapılır?
Teriyaki, Japon mutfağında bir yemek pişirme tekniğidir. Teriyaki ismi Japonca "teri" ve "yaki" kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Teri parlatmak (yemeğin üzerine konulan sos teriyakiye parlaklığını verir) ve yaki ızgara ya da kavurmak anlamına gelmektedir. Yemek üzerine teriyaki sosu eklendikten sonra ızgara yapılarak ya da kavrularak pişirilir. Teriyaki sosu içerisinde soya sosu, mirin ve şeker olan bir çeşit sostur. Teriyaki yapılırken Japonya'da genellikle balık eti tercih edilir. Batıda ise tavuk, kuzu, ve dana etleri kullanılır.
TERİYAKİ SOS NASIL YAPILIR?
1 su bardağı su
1 / 4 su bardağı soya sosu
5 tatlı kaşığı paketlenmiş kahverengi şeker
1 çorba kaşığı bal
1/2 çay kaşığı öğütülmüş zencefil
1 / 4 çay kaşığı sarımsak tozu
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 / 4 bardak soğuk su
Bir tencerede 1 bardak su, soya sosu, kahverengi şeker, bal, zencefil ve sarımsak tozunu orta ateşte yaklaşık 1 dakika pişirin. Bir bardakta mısır nişastası ve 1/4 soğuk suyu karıştırın; çözünene kadar karıştırın, ardından tencereye ekleyin. Sosu pişirin ve koyulaşana kadar 5-7 dakika karıştırın.
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