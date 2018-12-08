Tereyağı nasıl yapılır?
Son dönemde doğal yağların sağlığımız için ne kadar faydalı olduğuna dair birçok bilimsel araştırma yayınlandı. Bu da sağlıklı yağların tüketimini artırdı. Bu sağlıklı yağlardan biri de doğal ve katkısız tereyağı. Doğallığından ve lezzetinden emin olarak tereyağı yemek isteyenler arasında en çok aranan başlıklardan biri olan evde tereyağı yapımını, biz de mercek altına alalım dedik. İşte tüm püf noktalarıyla, “Tereyağı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı.
Tereyağı eskiden yayık denen büyük tahta aletlerde, uzun süren uğraşlar sonucu yapılırdı. Ancak günümüzde sadece mutfağınızdaki aletlerle çok da zahmet etmeden tereyağı yapabilirsiniz.
Tereyağı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler tam yağlı çiğ süt ya da taze sütle mayalanmış ev yoğurdudur. Özellikle sık sık çiğ süt alanlar, sütü kaynatınca üzerinde biriken kaymakları biriktirip tereyağı yapımında kullanabilir. Aynı şekilde ev yoğurtlarının kaymakları da tereyağı için uygun bir malzemedir.
Ancak ne olursa olsun, tereyağı yapabilecek kadar miktarı elde etmek için kaymakları bir süre biriktirmeniz gerekir. Biriktirdiğiniz kaymaklar kısa sürede bozulabileceği için mutlaka kapaklı bir kap içinde derin dondurucuda saklamalısınız. Eğer kaymak biriktirecek vaktiniz ya da sabrınız yoksa, çiğ kremadan da kolayca kaymak yapabilirsiniz. Kullandığınız malzeme ne olursa olsun, oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
Kaymağınızı ya da kremanızı tereyağına dönüştürmek için uygulayabileceğiniz iki yöntem bulunuyor. Eğer el blender’iniz ya da çırpıcınız varsa, derin bir kabın içine koyduğunuz malzemeyi, yağ ve su ayrışana kadar çırpabilirsiniz. Eğer daha mütevazı bir mutfakta çalışıyorsanız, malzemeyi kapaklı bir cam kavanoza koyup 15-20 dakika kadar elinizle çalkalayarak yine kolayca tereyağı elde edebilirsiniz.
Bu işlemlerin sonunda yağ kabın üstüne çıkmaya başlar. Bu aşamada az bir miktar soğuk su ekleyip tereyağınızı yeniden çırpın ya da çalkalayın. Su ve yağ iyice ayrıştığında tereyağınız hazır demektir. Bir süzgeçle ya da tülbentle yağın içindeki suyu iyice süzmelisiniz.
Bu suyu kesinlikle atmamalı, çorba, hamur işi gibi yemek tariflerinde kullanmalısınız. Elde ettiğiniz tereyağını tuz, baharatlar ve otlarla tatlandırabilirsiniz. Ancak ev yapımı tereyağının çok çabuk bozulacağını unutmayın. Bu nedenle ya çok çabuk tüketilebilecek miktarlarda yağ yapın, ya da yağınızın artan kısmını buzlukta saklayın.
TEREYAĞINIZI KULLANABİLECEĞİNİZ TARİFLERE MUHTEŞEM BİR ÖRNEK
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