Tavuk çorbasının nasıl bir lezzet ve şifa deposu olduğunu bilmeyen yoktur, hele ki bir de bu terbiyeli tavuk çorbası olursa tadından yenmez. Biz bu tarifimizde bu çorbaya yoğurtlu ve yumurtalı bir terbiye ekleyerek hem kıvamını hem de besin değerini artırdık. İşte huzurlarınızda kış sofralarınızın yıldızı olacak nefis terbiyeli tavuk çorbası tarifi…