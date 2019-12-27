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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Terbiyeli tavuk çorbası tarifi
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Terbiyeli tavuk çorbası tarifi

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Terbiyeli tavuk çorbası tarifi

Tavuk çorbasının nasıl bir lezzet ve şifa deposu olduğunu bilmeyen yoktur, hele ki bir de bu terbiyeli tavuk çorbası olursa tadından yenmez. Biz bu tarifimizde bu çorbaya yoğurtlu ve yumurtalı bir terbiye ekleyerek hem kıvamını hem de besin değerini artırdık. İşte huzurlarınızda kış sofralarınızın yıldızı olacak nefis terbiyeli tavuk çorbası tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 adet kalçalı tavuk budu ya da 3 adet baget
  • 2 adet defne yaprağı
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • 2 litre su
  • 1 çay bardağı tel şehriye

Terbiyesi için:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Pul biber
  • Kuru nane

Hazırlanışı

Tavuğu tencereye alıp tuz ve defne yaprağıyla birlikte 2 litre suda haşlayın.

Tencereden tavuğu alıp etlerini ayıklayın ve bir çatal yardımıyla didikleyin.

Tavuk suyunu ocağa alıp altını yeniden açın.

Yoğurt, yumurta ve unu iyice çırparak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Ocakta ısınan tavuk suyundan kepçeyle alıp terbiyeyle karıştırarak ılınmasını sağlayın.

Ardından terbiyeyi tavuk suyuna ekleyip karıştırın.

Son olarak tel şehriyeyi ilave edip ara sıra karıştırarak kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.

İçine didiklediğiniz tavuk etlerini de ilave edin.

Çorbanızı kaselere bölüştürün.

Üzerine kızgın tereyağında yakılmış pul biber gezdirin, kuru nane serpin ve sıcak servis yapın.

Afiyet, şifa olsun…

Fotoğraf: iStock
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