Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Kabak, havuç ve patatesi soyup küp küp doğrayın.



Soğan ve sarımsağı da soyup ince ince doğrayın.



Dereotunu da ince ince kıyın.



Tencereyi ocağa alıp tereyağını eritin.



Soğan ve sarımsağı ilave ederek kavurun.



Ardından sebzeleri ekleyip kavurmaya devam edin.



Üzerine su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.



Yoğurt, limon suyu, yumurta sarısı ve unu çırpıp çorbanın terbiyesini hazırlayın.



Sıcak çorbadan bir iki kepçe alıp terbiyeyi ılıştırın ve çorbaya ilave edin.



Daha sonra terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave edip iyice karıştırın.



İyice karıştırıp bir süre daha kaynattıktan sonra altını kapatın.



En son tuz, karabiber ve dereotunu ekleyin.



Sıcak olarak servis edin.



Afiyet olsun...