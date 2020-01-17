Terbiyeli sebze çorbası tarifi
Çorbalar, içimizi ısıtması ve lezzetiyle özellikle soğuk kış günlerinde vazgeçilmezimiz oluyor. Bir de içindeki çeşit çeşit sebzelerle çok doyurucu ve besleyici olan Terbiyeli sebze çorbası... Bambaşka bir lezzet. Yemeğe sıcacık bir başlangıç yapmak isterseniz, sizin için terbiyeli sebze çorbasının malzemelerini ve kolay tarifini hazırladık. Bu çorbayı zevkle tüketeceğinize eminiz. Mutlaka deneyin. Afiyet osun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 adet kabak
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 tutam dereotu
- 2 diş sarımsak
- 1,5 litre su
- Tuz
- Karabiber
Terbiyesi için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı un
Hazırlanışı
Kabak, havuç ve patatesi soyup küp küp doğrayın.
Soğan ve sarımsağı da soyup ince ince doğrayın.
Dereotunu da ince ince kıyın.
Tencereyi ocağa alıp tereyağını eritin.
Soğan ve sarımsağı ilave ederek kavurun.
Ardından sebzeleri ekleyip kavurmaya devam edin.
Üzerine su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
Yoğurt, limon suyu, yumurta sarısı ve unu çırpıp çorbanın terbiyesini hazırlayın.
Sıcak çorbadan bir iki kepçe alıp terbiyeyi ılıştırın ve çorbaya ilave edin.
Daha sonra terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave edip iyice karıştırın.
İyice karıştırıp bir süre daha kaynattıktan sonra altını kapatın.
En son tuz, karabiber ve dereotunu ekleyin.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun...