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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17.01.2020 - 13:03,Son Güncelleme:/

Terbiyeli işkembe çorbası tarifi

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Terbiyeli işkembe çorbası tarifi

İşkembe çorbasını daha çok çorbacılarda görürüz. Fakat, bu sağlıklı çorba evde de hazırlanıp tüketilebilir. Nefis bir terbiyeli işkembe çorbası için tek yapmanız gereken tarife uymak. Hazırlaması biraz zahmetli gibi görünse de yemesi de bir o kadar güzel. İşte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram işkembe
  • 1 çay bardağı sirke
  • 2 litre su
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 4-5 diş sarımsak

Terbiyesi için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet limon

Hazırlanışı

Küp küp doğradığınız işkembeyi bol suyla iyice yıkayın.

Yıkadıktan sonra bir kaba alıp üzerine yarım çay bardağı sirke dökün.

Üzerine de sıcak su gezdirip yaklaşık 40 dakika bu şekilde bekletin.

Daha sonra bol suyla yıkayarak düdüklü tencereye alıp haşlayın.

Haşladıktan sonra suyunu süzün ve tekrar su ekleyin.

Yaklaşık 15-20 dakika kadar daha haşlayın.

Sıvı yağı da farklı bir tencerede ısıtın.

Un ekleyip kavurun.

İşkembenin suyundan birkaç kepçe ilave edin.

Bu karışımı da işkembeye yavaş yavaş karıştırarak ekleyin.

Bir yandan da terbiyesi için yoğurt, yumurta sarısı, un ve yarım limonun suyunu bir kasede çırpın.

Çorbadan 1-2 kepçe kadar alıp terbiyeyi ılıştırdıktan sonra yavaş yavaş çorbanıza ekleyin.

İyice karıştırın.

Kısık ateşte 10-15 dakika daha pişirin.

Dilerseniz çorbanızı sarımsak ve sirke ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Balkabağı Çorbası | Mucize Lezzetler
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